Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж

Преимущества

Плавный пуск

Три режима работы

Световой индикатор замены угольных щеток

Индикатор неисправности кабеля и включателя

Электронная система стабилизации

Ограничитель момента

Двойная защитная изоляция

Хвостовик SDS-Plus

Перфоратор Makita HR 3210 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен новейшей антивибрационной технологией (AVT) - для удобной и неутомительной работы. Инструмент оснащен индикатором износа угольных щеток и индикатором неисправности кабеля и включателя. Двигатель перфоратора расположен вертикально, что делает инструмент более компактным. Антивибрационная технология способствует более долгой работе. Перфоратор оснащен электронной регулировкой скорости вращения - для работы с разными материалами. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора - для защиты от случайного переключения.