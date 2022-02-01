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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Арт. Х143182
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Makita HR 3210 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен новейшей антивибрационной технологией (AVT) - для удобной и неутомительной работы. Инструмент оснащен индикатором износа угольных щеток и индикатором неисправности кабеля и включателя. Двигатель перфоратора расположен вертикально, что делает инструмент более компактным. Антивибрационная технология способствует более долгой работе. Перфоратор оснащен электронной регулировкой скорости вращения - для работы с разными материалами. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора - для защиты от случайного переключения.

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Три режима работы
        • Световой индикатор замены угольных щеток
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Электронная система стабилизации
        • Ограничитель момента
        • Двойная защитная изоляция
        • Хвостовик SDS-Plus