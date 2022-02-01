Перфоратор SDS-Plus Makita HR 3210C, 850 Вт, 6,4 Дж
Арт. Х143182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 3210 C имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен новейшей антивибрационной технологией (AVT) - для удобной и неутомительной работы. Инструмент оснащен индикатором износа угольных щеток и индикатором неисправности кабеля и включателя. Двигатель перфоратора расположен вертикально, что делает инструмент более компактным. Антивибрационная технология способствует более долгой работе. Перфоратор оснащен электронной регулировкой скорости вращения - для работы с разными материалами. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора - для защиты от случайного переключения.
Преимущества
- Плавный пуск
- Три режима работы
- Световой индикатор замены угольных щеток
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Электронная система стабилизации
- Ограничитель момента
- Двойная защитная изоляция
- Хвостовик SDS-Plus