Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
Арт. Х143104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|5.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 4001 C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. В режиме долбления можно делать штробы и проемы, убирать старую плитку. Перфоратор оснащен электронной системой контроля скорости вращения и плавным пуском. Предохранительная муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании бура.
Преимущества
- Легкая замена оснастки. Пылезащищенный патрон системы SDS-Max обеспечивает удобную смену рабочих насадок и надежное их удержание даже при работе в режиме повышенной нагрузки
- Простое управление. Инструмент имеет ползунковый переключатель, углубленный в корпус - для защиты от случайного переключения и удобной работы в режиме долбления
- Удобство работы. Рукоятка перфоратора Makita HR 4001 C имеет D-образную форму и может поворачиваться на 360 градусов - для надежной и удобной работы
- Плавный пуск (ограничение пускового тока)
- Возможна установка долота в 12 позициях
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление
- Предохранительная муфта
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Световой индикатор износа угольных щеток
- Ограничитель момента
- Курковый переключатель - для режима сверления
- Электронная система стабилизации
- Электронная регулировка числа оборотов