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Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Арт. Х143104
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143104
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		5.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 4001 C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. В режиме долбления можно делать штробы и проемы, убирать старую плитку. Перфоратор оснащен электронной системой контроля скорости вращения и плавным пуском. Предохранительная муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Легкая замена оснастки. Пылезащищенный патрон системы SDS-Max обеспечивает удобную смену рабочих насадок и надежное их удержание даже при работе в режиме повышенной нагрузки
        • Простое управление. Инструмент имеет ползунковый переключатель, углубленный в корпус - для защиты от случайного переключения и удобной работы в режиме долбления
        • Удобство работы. Рукоятка перфоратора Makita HR 4001 C имеет D-образную форму и может поворачиваться на 360 градусов - для надежной и удобной работы
        • Плавный пуск (ограничение пускового тока)
        • Возможна установка долота в 12 позициях
        • Два режима работы: сверление с ударом и долбление
        • Предохранительная муфта
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Световой индикатор износа угольных щеток
        • Ограничитель момента
        • Курковый переключатель - для режима сверления
        • Электронная система стабилизации
        • Электронная регулировка числа оборотов