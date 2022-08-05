Перфоратор SDS-Max Makita HR 4001C, 1100 Вт, 9,5 Дж

Преимущества

Легкая замена оснастки. Пылезащищенный патрон системы SDS-Max обеспечивает удобную смену рабочих насадок и надежное их удержание даже при работе в режиме повышенной нагрузки

Простое управление. Инструмент имеет ползунковый переключатель, углубленный в корпус - для защиты от случайного переключения и удобной работы в режиме долбления

Удобство работы. Рукоятка перфоратора Makita HR 4001 C имеет D-образную форму и может поворачиваться на 360 градусов - для надежной и удобной работы

Плавный пуск (ограничение пускового тока)

Возможна установка долота в 12 позициях

Два режима работы: сверление с ударом и долбление

Предохранительная муфта

Индикатор неисправности кабеля и включателя

Световой индикатор износа угольных щеток

Ограничитель момента

Курковый переключатель - для режима сверления

Электронная система стабилизации

Электронная регулировка числа оборотов

Перфоратор Makita HR 4001 C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. В режиме долбления можно делать штробы и проемы, убирать старую плитку. Перфоратор оснащен электронной системой контроля скорости вращения и плавным пуском. Предохранительная муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании бура.