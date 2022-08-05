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Перфоратор Makita HR 4011C
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Арт. Х14392
    5.0
    1
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
    Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C
      Перфоратор Makita HR 4011C

      Перфоратор Makita HR 4011C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14392
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		6.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 4011C - инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для долбления. Имеет два режима работы: сверление с ударом, долбление. Улучшенная конструкция ударного механизма позволяет сверлить отверстия в бетоне. При этом, антивибрационная технология снижает уровень вибрации - для более комфортной работы.

        Преимущества

        • Удобство работы. Можно выбрать режим работы (сверление с ударом, долбление) в зависимости от используемого материала
        • Низкий уровень вибрации. Антивибрационная технология (AVT) перфоратора Makita HR 4011C снижает уровень вибрации - для более комфортной работы
        • Ограничитель момента
        • Плавный пуск
        • Антивибрационная задняя рукоятка
        • Дополнительная рукоятка - для более надежной и точной работы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Световой индикатор износа угольных щеток
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Электронная система стабилизации
        • Двойная защитная изоляция