Перфоратор Makita HR 4011C
Арт. Х14392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|6.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 4011C - инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для долбления. Имеет два режима работы: сверление с ударом, долбление. Улучшенная конструкция ударного механизма позволяет сверлить отверстия в бетоне. При этом, антивибрационная технология снижает уровень вибрации - для более комфортной работы.
Преимущества
- Удобство работы. Можно выбрать режим работы (сверление с ударом, долбление) в зависимости от используемого материала
- Низкий уровень вибрации. Антивибрационная технология (AVT) перфоратора Makita HR 4011C снижает уровень вибрации - для более комфортной работы
- Ограничитель момента
- Плавный пуск
- Антивибрационная задняя рукоятка
- Дополнительная рукоятка - для более надежной и точной работы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Световой индикатор износа угольных щеток
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Электронная система стабилизации
- Двойная защитная изоляция