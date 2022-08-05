Преимущества

Удобство работы. Можно выбрать режим работы (сверление с ударом, долбление) в зависимости от используемого материала

Низкий уровень вибрации. Антивибрационная технология (AVT) перфоратора Makita HR 4011C снижает уровень вибрации - для более комфортной работы

Ограничитель момента

Плавный пуск

Антивибрационная задняя рукоятка

Дополнительная рукоятка - для более надежной и точной работы

Электронная регулировка числа оборотов

Световой индикатор износа угольных щеток

Индикатор неисправности кабеля и включателя

Электронная система стабилизации

Двойная защитная изоляция

Перфоратор Makita HR 4011C - инструмент мощностью 1100 Вт, предназначенный для долбления. Имеет два режима работы: сверление с ударом, долбление. Улучшенная конструкция ударного механизма позволяет сверлить отверстия в бетоне. При этом, антивибрационная технология снижает уровень вибрации - для более комфортной работы.