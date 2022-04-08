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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Арт. Х143346
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143346
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		6.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Makita HR4013CV работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащен индикатором неисправности кабеля и включателя и индикатором износа угольных щеток - для более удобной эксплуатации. Антивибрационная система способствует снижению усталости пользователя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • 2 режима работы: сверление с ударом и долбление
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Антивибрационная технология (AVT)
        • Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 