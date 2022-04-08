Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж

Перфоратор Makita HR4013CV работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащен индикатором неисправности кабеля и включателя и индикатором износа угольных щеток - для более удобной эксплуатации. Антивибрационная система способствует снижению усталости пользователя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

Преимущества