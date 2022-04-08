Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4013 CV, 1200 Вт, 11.4 Дж
Арт. Х143346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|6.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR4013CV работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Инструмент оснащен индикатором неисправности кабеля и включателя и индикатором износа угольных щеток - для более удобной эксплуатации. Антивибрационная система способствует снижению усталости пользователя. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- 2 режима работы: сверление с ударом и долбление
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Антивибрационная технология (AVT)
- Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки