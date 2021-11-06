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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
4.8
4
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
    Арт. Х143248
    4.8
    4
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143248
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		10.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 4501 C – профессиональный электроинструмент для масштабных строительных и ремонтных работ. Отличная мощность 1350 Вт и сила удара до 13 Дж обеспечивают высокую производительность и полезность на сложных объектах. Инструмент имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом. Работает с такими прочными материалами, как бетон, камень и кирпич. Перфоратор поставляется в жестком пластиковом кейсе, предохраняющем от ударов при переноске и хранении.

        Преимущества

        • Индикатор замены угольных щеток
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Ограничитель момента
        • Электронная система стабилизации
        • Два режима работы: сверление с ударом и долбление
        • Плавный пуск