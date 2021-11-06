Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж

Преимущества

Индикатор замены угольных щеток

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

Ограничитель момента

Электронная система стабилизации

Два режима работы: сверление с ударом и долбление

Плавный пуск

Перфоратор Makita HR 4501 C – профессиональный электроинструмент для масштабных строительных и ремонтных работ. Отличная мощность 1350 Вт и сила удара до 13 Дж обеспечивают высокую производительность и полезность на сложных объектах. Инструмент имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом. Работает с такими прочными материалами, как бетон, камень и кирпич. Перфоратор поставляется в жестком пластиковом кейсе, предохраняющем от ударов при переноске и хранении.