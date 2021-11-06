Перфоратор SDS-Plus Makita HR 4501C 1350 Вт, 13 Дж
Арт. Х143248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|10.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Makita HR 4501 C – профессиональный электроинструмент для масштабных строительных и ремонтных работ. Отличная мощность 1350 Вт и сила удара до 13 Дж обеспечивают высокую производительность и полезность на сложных объектах. Инструмент имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом. Работает с такими прочными материалами, как бетон, камень и кирпич. Перфоратор поставляется в жестком пластиковом кейсе, предохраняющем от ударов при переноске и хранении.
Преимущества
- Индикатор замены угольных щеток
- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Ограничитель момента
- Электронная система стабилизации
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление
- Плавный пуск