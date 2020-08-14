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Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
4.8
11
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
    Арт. Х14319
    4.8
    11
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14319
      4.8
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		10
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 5001 C - инструмент с функцией плавного пуска. Имеет электронную систему стабилизации. Благодаря световому индикатору вы сможете вовремя поменять угольные щетки. Перфоратор имеет высокую производительность - сила удара равна 17.5 Дж. Это надежный инструмент для решения профессиональных задач - интенсивного сверления с ударом или долбления.

        Преимущества

        • Два режима работы: сверление с ударом и долбление
        • Защита от вибрации
        • Световой индикатор замены щеток
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Ограничитель момента
        • Система плавного пуска