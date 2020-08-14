Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж
Арт. Х14319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|10
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 5001 C - инструмент с функцией плавного пуска. Имеет электронную систему стабилизации. Благодаря световому индикатору вы сможете вовремя поменять угольные щетки. Перфоратор имеет высокую производительность - сила удара равна 17.5 Дж. Это надежный инструмент для решения профессиональных задач - интенсивного сверления с ударом или долбления.
Преимущества
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление
- Защита от вибрации
- Световой индикатор замены щеток
- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Ограничитель момента
- Система плавного пуска