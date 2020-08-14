Перфоратор SDS-Max Makita HR 5001C, 1500 Вт, 17.5 Дж

Перфоратор Makita HR 5001 C - инструмент с функцией плавного пуска. Имеет электронную систему стабилизации. Благодаря световому индикатору вы сможете вовремя поменять угольные щетки. Перфоратор имеет высокую производительность - сила удара равна 17.5 Дж. Это надежный инструмент для решения профессиональных задач - интенсивного сверления с ударом или долбления.



Преимущества