Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
Арт. Х143152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|10.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 5201 C профессионального класса. Двухрежимная модель: долбление (для штробления, скалывания старой плитки, штукатурки) и сверление с ударом (для проделывания отверстий разного диаметра на разную глубину). Отличная мощность 1500 Вт и впечатляющая сила удара 19,7 Дж позволяют использовать его для особо прочных материалов: тяжелыми типами бетона, кирпича, камня, дерева, металла. Патрон SDS-Max надежно держит насадку и исключает ее перекосы во время интенсивной работы. В комплекте предлагается прочный пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки инструмента.
Преимущества
- Плавный пуск
- Двойная защитная изоляция
- Регулировка и стабилизация оборотов с помощью электроники
- Ограничитель момента
- Высокая производительность