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Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
4.8
5
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Арт. Х143152
    4.8
    5
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143152
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		10.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 5201 C профессионального класса. Двухрежимная модель: долбление (для штробления, скалывания старой плитки, штукатурки) и сверление с ударом (для проделывания отверстий разного диаметра на разную глубину). Отличная мощность 1500 Вт и впечатляющая сила удара 19,7 Дж позволяют использовать его для особо прочных материалов: тяжелыми типами бетона, кирпича, камня, дерева, металла. Патрон SDS-Max надежно держит насадку и исключает ее перекосы во время интенсивной работы. В комплекте предлагается прочный пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Двойная защитная изоляция
        • Регулировка и стабилизация оборотов с помощью электроники
        • Ограничитель момента
        • Высокая производительность