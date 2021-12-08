Перфоратор SDS-Max Makita HR 5201C 152003, 1500 Вт, 19.7 Дж

Преимущества

Плавный пуск

Двойная защитная изоляция

Регулировка и стабилизация оборотов с помощью электроники

Ограничитель момента

Высокая производительность

Перфоратор Makita HR 5201 C профессионального класса. Двухрежимная модель: долбление (для штробления, скалывания старой плитки, штукатурки) и сверление с ударом (для проделывания отверстий разного диаметра на разную глубину). Отличная мощность 1500 Вт и впечатляющая сила удара 19,7 Дж позволяют использовать его для особо прочных материалов: тяжелыми типами бетона, кирпича, камня, дерева, металла. Патрон SDS-Max надежно держит насадку и исключает ее перекосы во время интенсивной работы. В комплекте предлагается прочный пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки инструмента.