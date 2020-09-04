Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
Арт. Х143153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|11.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 5211 C исключительной мощности 1500 Вт и с силой удара 19.7 Дж. Высокопроизводительный инструмент профессионального уровня для использования на масштабных строительных объектах. Идеально подходит для работы с твердыми и очень твердыми материалами: камнем, кирпичом, бетоном, металлом. Эта модель считается одной из самых мощных в своем классе с патроном типа SDS-max.
Преимущества
- Система электроники обеспечивает эффективную регулировку скорость вращения, равно как и количества совершаемых оборотов
- Специальные сигнализаторы оповещают об износе угольных щеток, а также о проблемах в функционировании проблем в работе включателя и кабеля
- В данной модели также представлена система AVT - антивибрационная технология
- Антивибрационные характеристики имеются и у задней рукоятки
- Предохранительная муфта повышает безопасность эксплуатации электроинструмента
- Комплектацией предусмотрены ограничитель глубины и боковая рукоятка
- Проблема хранения и транспортировки электроинструмента решается за счет оснащения кейсом