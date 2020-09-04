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Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
4.1
8
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Арт. Х143153
    4.1
    8
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR 5211C, 1500 Вт, 19.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143153
      4.1
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		11.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 5211 C исключительной мощности 1500 Вт и с силой удара 19.7 Дж. Высокопроизводительный инструмент профессионального уровня для использования на масштабных строительных объектах. Идеально подходит для работы с твердыми и очень твердыми материалами: камнем, кирпичом, бетоном, металлом. Эта модель считается одной из самых мощных в своем классе с патроном типа SDS-max. 

        Преимущества

        • Система электроники обеспечивает эффективную регулировку скорость вращения, равно как и количества совершаемых оборотов
        • Специальные сигнализаторы оповещают об износе угольных щеток, а также о проблемах в функционировании проблем в работе включателя и кабеля
        • В данной модели также представлена система AVT - антивибрационная технология
        • Антивибрационные характеристики имеются и у задней рукоятки
        • Предохранительная муфта повышает безопасность эксплуатации электроинструмента
        • Комплектацией предусмотрены ограничитель глубины и боковая рукоятка
        • Проблема хранения и транспортировки электроинструмента решается за счет оснащения кейсом