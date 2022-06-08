Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
Арт. О00000003875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|4.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR2652 пригодится не только для проделывания отверстий, но и для демонтажа конструкций, скалывания материалов, удаления покрытий. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Ограничительный упор помогает сверлить отверстия заданной глубины.
Преимущества
- Три режима работы позволяют справляться с любыми задачами
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Предохранительная муфта - для защиты Makita HR2652 и оператора при заклинивании бура
- Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса;
- Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
- Шнур (2.5 метра) позволяет работать вдали от розетки
- Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины