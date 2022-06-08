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Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
5.0
2
27 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Арт. О00000003875
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж

      27 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003875
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		4.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      27 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR2652 пригодится не только для проделывания отверстий, но и для демонтажа конструкций, скалывания материалов, удаления покрытий. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Ограничительный упор помогает сверлить отверстия заданной глубины. 

        Преимущества

        • Три режима работы позволяют справляться с любыми задачами
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Предохранительная муфта - для защиты Makita HR2652 и оператора при заклинивании бура
        • Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса;
        • Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
        • Шнур (2.5 метра) позволяет работать вдали от розетки
        • Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины