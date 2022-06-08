Перфоратор SDS-Plus Makita HR2652 193976, 800 Вт, 2.2 Дж

Перфоратор Makita HR2652 пригодится не только для проделывания отверстий, но и для демонтажа конструкций, скалывания материалов, удаления покрытий. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Ограничительный упор помогает сверлить отверстия заданной глубины.

Преимущества