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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
    Арт. Х14306
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228610, 1,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 18 LT 600228610 используется для обработки твердых материалов и обладает высокой производительностью. Он имеет небольшие габариты и высокий уровень комфорта при работе. Комплектуется двумя аккумуляторами, независим от стационарной электросети, поэтому работать с этим инструментом можно в любом месте. Предусмотрена электроника Variospeed, предохранительная муфта Metabo S-automatic, реверс и всевозможная защита внутренних узлов. Перфоратор рассчитан на интенсивные нагрузки.

        Преимущества

        • Рука не соскользнет. Рукоятка аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 18 LT 600228610 имеет резиновую накладку, которая препятствует скольжению руки
        • Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки
        • Быстрая смена режима. Режим работы легко регулируется при помощи специального колеса расположенного в левой части корпуса
        • Удобная работа. Дополнительная прорезиненная рукоятка хорошо гасит вибрацию и вращается вокруг своей оси - инструментом удобно работать в любом положении
        • Своевременная зарядка аккумуляторов. Аккумуляторы снабжены световыми индикаторами уровня заряда для своевременной замены и зарядки
        • Небольшие габариты и малый вес
        • Поставляется в пластиковом чемодане для удобства транспортировки и хранения
        • Комплектуется двумя аккумуляторами для минимальных простоев во время работы
        • Сбалансированный центр тяжести
        • Электроника Variospeed (V) для удобной регулировки числа оборотов
        • Технология AIR COOLED для быстрой зарядки аккумуляторов
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла
        • Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла и выворачивания крепежа
        • Корпус редуктора изготовлен из литого алюминиевого сплава для уменьшения веса устройства, защиты уязвимых узлов от повреждений и лучшего охлаждения нагреваемых элементов
        • Предусмотрен ремень для крепления инструмента на поясе
        • Система контроля температуры