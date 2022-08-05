Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228500, 1,8 Дж
Арт. Х143195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 18 LT 600228500 - профессиональный инструмент, который выделяется небольшими габаритами и высоким уровнем комфорта при работе. Комплектуется двумя аккумуляторами, независим от стационарной электросети, поэтому работать с этим инструментом можно в любом месте. Предусмотрена электроника Variospeed, предохранительная муфта Metabo S-automatic, реверс и всевозможная защита внутренних узлов. Перфоратор рассчитан на интенсивные нагрузки.
Преимущества
- Рука не соскользнет. Рукоятка аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 18 LT 600228500 имеет резиновую накладку, которая предотвращает соскальзывание руки
- Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки
- Быстрая смена режима. Режим работы легко регулируется при помощи специального колеса расположенного в левой части корпуса
- Удобная работа. Дополнительная прорезиненная рукоятка хорошо гасит вибрацию и вращается вокруг своей оси - инструментом удобно работать в любом положении
- Своевременная зарядка аккумуляторов. Аккумуляторы снабжены световыми индикаторами уровня заряда для своевременной замены и зарядки
- Небольшие габариты и малый вес
- Поставляется в пластиковом чемодане для удобства транспортировки и хранения
- Комплектуется двумя аккумуляторами для минимальных простоев во время работы
- Сбалансированный центр тяжести
- Электроника Variospeed (V) для удобной регулировки числа оборотов
- Технология AIR COOLED для быстрой зарядки аккумуляторов
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла
- Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла и выворачивания крепежа
- Корпус редуктора изготовлен из литого алюминиевого сплава для уменьшения веса устройства, защиты уязвимых узлов от повреждений и лучшего охлаждения нагреваемых элементов
- Предусмотрен ремень для крепления инструмента на поясе
- Система контроля температуры