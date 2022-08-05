Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo BHA 18 LT 600228500, 1,8 Дж

Преимущества

Рука не соскользнет. Рукоятка аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 18 LT 600228500 имеет резиновую накладку, которая предотвращает соскальзывание руки

Быстрая замена оснастки. Инструмент оснащен патроном SDS-plus для быстрой замены рабочей оснастки

Быстрая смена режима. Режим работы легко регулируется при помощи специального колеса расположенного в левой части корпуса

Удобная работа. Дополнительная прорезиненная рукоятка хорошо гасит вибрацию и вращается вокруг своей оси - инструментом удобно работать в любом положении

Своевременная зарядка аккумуляторов. Аккумуляторы снабжены световыми индикаторами уровня заряда для своевременной замены и зарядки

Небольшие габариты и малый вес

Поставляется в пластиковом чемодане для удобства транспортировки и хранения

Комплектуется двумя аккумуляторами для минимальных простоев во время работы

Сбалансированный центр тяжести

Электроника Variospeed (V) для удобной регулировки числа оборотов

Технология AIR COOLED для быстрой зарядки аккумуляторов

Предохранительная муфта Metabo S-automatic прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла

Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла и выворачивания крепежа

Корпус редуктора изготовлен из литого алюминиевого сплава для уменьшения веса устройства, защиты уязвимых узлов от повреждений и лучшего охлаждения нагреваемых элементов

Предусмотрен ремень для крепления инструмента на поясе

Система контроля температуры

Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 18 LT 600228500 - профессиональный инструмент, который выделяется небольшими габаритами и высоким уровнем комфорта при работе. Комплектуется двумя аккумуляторами, независим от стационарной электросети, поэтому работать с этим инструментом можно в любом месте. Предусмотрена электроника Variospeed, предохранительная муфта Metabo S-automatic, реверс и всевозможная защита внутренних узлов. Перфоратор рассчитан на интенсивные нагрузки.