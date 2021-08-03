Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж

Преимущества

Меньше усталости. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo VibraTech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной

Долговечность. Корпус редуктора выполнен методом алюминиевого литья под давление - для более долгого срока службы инструмента

Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 IDR 600403000и позволяет извлечь инструмент при застревании в материале

Два режима работы (сверление и сверление с ударом)

Пневматический ударный механизм

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

L-образная конструкция - для оптимального распределения веса

Съемная интегрированная система пылеотсоса IDR

Блокировка удара

Отключающиеся угольные щетки

Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы

Реверс

Надежный двигатель Metabo Marathon

Электроника Variospeed (V)

Перфоратор Metabo BHE 20 IDR 600403000 оснащен двигателем Metabo Marathon. Перфоратор комплектуется дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. Пневматический ударный механизм делает работу более эффективной. Также к перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR.