Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
Арт. Х143259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo BHE 20 IDR 600403000 оснащен двигателем Metabo Marathon. Перфоратор комплектуется дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. Пневматический ударный механизм делает работу более эффективной. Также к перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR.
Преимущества
- Меньше усталости. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo VibraTech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной
- Долговечность. Корпус редуктора выполнен методом алюминиевого литья под давление - для более долгого срока службы инструмента
- Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 IDR 600403000и позволяет извлечь инструмент при застревании в материале
- Два режима работы (сверление и сверление с ударом)
- Пневматический ударный механизм
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- L-образная конструкция - для оптимального распределения веса
- Съемная интегрированная система пылеотсоса IDR
- Блокировка удара
- Отключающиеся угольные щетки
- Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы
- Реверс
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Электроника Variospeed (V)