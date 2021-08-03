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Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
    Арт. Х143259
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 IDR 600403000, 450 Вт, 1,6 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143259
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo BHE 20 IDR 600403000 оснащен двигателем Metabo Marathon. Перфоратор комплектуется дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. Пневматический ударный механизм делает работу более эффективной. Также к перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR.

        Преимущества

        • Меньше усталости. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo VibraTech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен методом алюминиевого литья под давление - для более долгого срока службы инструмента
        • Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 IDR 600403000и позволяет извлечь инструмент при застревании в материале
        • Два режима работы (сверление и сверление с ударом)
        • Пневматический ударный механизм
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • L-образная конструкция - для оптимального распределения веса
        • Съемная интегрированная система пылеотсоса IDR
        • Блокировка удара
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Реверс
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Электроника Variospeed (V)