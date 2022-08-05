Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Комфортная работа. Рукоятка перфоратора SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы

Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка перфоратора покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом

Высокая надежность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения редуктора

Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки

Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале

Два режима работы

Малый вес

Высокая производительность

Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов

Блокировка кнопки пуска для продолжительной работы

Перфоратор SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. Предусмотрено два режима работы: ударное сверление и сверление. Полноволновая V-электроника обеспечивает регулировку оборотов двигателя перфоратора. Предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения двигателя.