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Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Арт. Х143256
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143256
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. Предусмотрено два режима работы: ударное сверление и сверление. Полноволновая V-электроника обеспечивает регулировку оборотов двигателя перфоратора. Предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения двигателя.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Рукоятка перфоратора SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы
        • Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка перфоратора покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом
        • Высокая надежность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения редуктора
        • Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
        • Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале
        • Два режима работы
        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов
        • Блокировка кнопки пуска для продолжительной работы