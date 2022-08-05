Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 2243 604480000, 800 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х143256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. Предусмотрено два режима работы: ударное сверление и сверление. Полноволновая V-электроника обеспечивает регулировку оборотов двигателя перфоратора. Предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения двигателя.
Преимущества
- Комфортная работа. Рукоятка перфоратора SDS-plus Metabo BHE 2243 604480000 имеет резиновую накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы
- Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка перфоратора покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом
- Высокая надежность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава для высокой прочности, уменьшения веса и улучшения охлаждения редуктора
- Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
- Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале
- Два режима работы
- Малый вес
- Высокая производительность
- Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов
- Блокировка кнопки пуска для продолжительной работы