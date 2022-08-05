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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Арт. Х143257
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 2443 600597000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. В нем предусмотрено три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление. Полноволновая М-электроника позволяет регулировать обороты двигателя перфоратора, предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность, легкость инструмента и улучшенное охлаждение его двигателя.

        Преимущества

        • Комфортная работа. Рукоятка перфоратора Metabo KHE 2443 600597000 имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывания руки во время работы
        • Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом
        • Ударопрочность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением высокопрочного алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса агрегата и улучшению охлаждения редуктора
        • Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
        • Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале
        • Три режима работы
        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов
        • Блокировка кнопки пуска