Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Комфортная работа. Рукоятка перфоратора Metabo KHE 2443 600597000 имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывания руки во время работы

Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом

Ударопрочность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением высокопрочного алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса агрегата и улучшению охлаждения редуктора

Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки

Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале

Три режима работы

Малый вес

Высокая производительность

Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов

Блокировка кнопки пуска

Перфоратор Metabo KHE 2443 600597000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. В нем предусмотрено три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление. Полноволновая М-электроника позволяет регулировать обороты двигателя перфоратора, предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность, легкость инструмента и улучшенное охлаждение его двигателя.