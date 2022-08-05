Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2443 600597000, 800 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х143257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 2443 600597000 - профессиональный инструмент мощностью 800 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. В нем предусмотрено три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление. Полноволновая М-электроника позволяет регулировать обороты двигателя перфоратора, предусмотрена функция реверса. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность, легкость инструмента и улучшенное охлаждение его двигателя.
Преимущества
- Комфортная работа. Рукоятка перфоратора Metabo KHE 2443 600597000 имеет резиновую накладку, что предотвращает соскальзывания руки во время работы
- Постоянный контроль. Дополнительная рукоятка покрыта резиной и может вращаться, обеспечивая постоянный контроль над инструментом
- Ударопрочность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением высокопрочного алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса агрегата и улучшению охлаждения редуктора
- Быстрая замена оснастки. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки
- Наличие обратного вращения. Функция реверса окажется весьма полезной при заклинивании сверла в материале
- Три режима работы
- Малый вес
- Высокая производительность
- Полноволновая электроника для регулировки числа оборотов
- Блокировка кнопки пуска