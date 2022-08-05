Перфоратор Metabo KHE 2444 + набор буров

Преимущества

Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS-plus предусматривает возможность быстрой и удобной замены оснастки одной рукой

Три рабочих режима. С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление или сверление с ударом и чистый удар

Работа продолжительное время. На рукоятке расположен фиксатор пусковой клавиши, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец

Надежный хват. Перфоратор оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками

Надежный мотор Metabo - для продуктивной и продолжительной работы Metabo KHE 2444 606154510

Крутящий момент: 15 Нм

Электронная регулировка оборотов

Новый редуктор для увеличенной скорости сверления, лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов

Защитная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при заклинивании оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий

Мягкие накладки на рукоятке препятствуют скольжению руки

Максимальный диаметр сверления в каменной кладке полыми коронками - 68 мм

Диаметр зажима шейки: 43 мм

Перфоратор Metabo KHE 2444 606154510 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.