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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Арт. Х1158
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 2644 606157000 имеет автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic. Плавный пуск для выполнения точных работ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс перфоратора. Данная модель оснащена патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, в котором его удобно хранить и переносить.

        Преимущества

        • Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
        • Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления
        • Регулировка глубины отверстий. Ограничитель служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины
        • Комфортная эксплуатация. Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния
        • Мощный ударный механизм
        • Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
        • Отключение удара для сверления в безударном режиме
        • Отключение вращения для долбления
        • Реверс
        • Управляемый электроникой плавный пуск - для выполнения точных работ
        • Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
        • Отдаваемая мощность: 410 Вт
        • Число оборотов при номинальной нагрузке: 960 /мин.
        • Диаметр шейки зажима: 43 мм