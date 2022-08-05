Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление

Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом

Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления

Регулировка глубины отверстий. Ограничитель служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины

Комфортная эксплуатация. Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния

Мощный ударный механизм

Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Отключение удара для сверления в безударном режиме

Отключение вращения для долбления

Реверс

Управляемый электроникой плавный пуск - для выполнения точных работ

Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ

Отдаваемая мощность: 410 Вт

Число оборотов при номинальной нагрузке: 960 /мин.

Диаметр шейки зажима: 43 мм

Перфоратор Metabo KHE 2644 606157000 имеет автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic. Плавный пуск для выполнения точных работ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс перфоратора. Данная модель оснащена патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, в котором его удобно хранить и переносить.