Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х1158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 2644 606157000 имеет автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic. Плавный пуск для выполнения точных работ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс перфоратора. Данная модель оснащена патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, в котором его удобно хранить и переносить.
Преимущества
- Универсальность. Перфоратор имеет удобный переключатель, с помощью которого выбирают нужный режим работы: сверление, ударное сверление или долбление
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
- Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления
- Регулировка глубины отверстий. Ограничитель служит для сверления аккуратных отверстий нужной глубины
- Комфортная эксплуатация. Для продолжительных работ инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния
- Мощный ударный механизм
- Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Отключение удара для сверления в безударном режиме
- Отключение вращения для долбления
- Реверс
- Управляемый электроникой плавный пуск - для выполнения точных работ
- Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Отдаваемая мощность: 410 Вт
- Число оборотов при номинальной нагрузке: 960 /мин.
- Диаметр шейки зажима: 43 мм