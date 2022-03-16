Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2.8 Дж

Преимущества

Мощный ударный механизм

Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Отключение удара для сверления в безударном режиме

Отключение вращения для долбления

Реверс

Управляемый электроникой плавный пуск - для выполнения точных работ

Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ

Диаметр шейки зажима: 43 мм

Перфоратор Metabo KHE 2644 606157000 имеет автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic. Плавный пуск для выполнения точных работ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс перфоратора. Данная модель оснащена патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, в котором его удобно хранить и переносить.