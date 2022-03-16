Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2644 606157000, 800 Вт, 2.8 Дж
Арт. Х143288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 2644 606157000 имеет автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic. Плавный пуск для выполнения точных работ. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает рабочий ресурс перфоратора. Данная модель оснащена патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Инструмент поставляется в пластмассовом кофре, в котором его удобно хранить и переносить.
Преимущества
- Мощный ударный механизм
- Корпус из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Отключение удара для сверления в безударном режиме
- Отключение вращения для долбления
- Реверс
- Управляемый электроникой плавный пуск - для выполнения точных работ
- Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Диаметр шейки зажима: 43 мм