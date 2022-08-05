Преимущества

Удобство пользования. На корпусе расположен удобный вариатор режимов и переключатель для смены положения долота

Реверс поворотом щеток. Функция реверса активируется посредством поворота угольных щеток, что существенно продлевает их срок службы

Режим беспрерывной работы. На рукоятке имеется клавиша фиксатора кнопки пуска, что упрощает ведение длительных по времени работ, особенно при долблении

Ограничитель глубины. В комплекте поставляется ограничитель глубины. Он позволяет высверливать точные по размерам несквозные отверстия

Надежность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением высокопрочного алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса инструмента и улучшению охлаждения редуктора

Дополнительная рукоятка. Комби-перфоратор Metabo KHE 2650 600658800 снабжен нескользящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает надежный хват инстурмента обеими руками

Быстрая замена патрона благодаря системе Metabo "Quick"

Быстрозажимной патрон в комплекте

Электроника Variospeed (V) позволяет регулировать количество оборотов/ударов посредством усилия нажатия на клавишу пуска

Предохранительная храповая муфта исключает вероятность проворачивания инструмента при заклинивании оснастки

Отключающие угольные щетки

Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Патрон SDS-Plus позволяет быстро и просто менять оснастку

Комби-перфоратор Metabo KHE 2650 600658800 - инструмент профессионального класса, предназначен для работ с различными материалами. Имеет три режима работы - долбление, сверление, сверление с ударом. Благодаря электронике Variospeed, управление количеством оборотов и ударов осуществляется посредством усилия нажатия на клавишу пуска. Саму клавишу пуска можно зафиксировать в режиме работы, что весьма удобно при продолжительных работах, особенно при долблении. Предохранительная храповая муфта значительно повышает безопасность рабочего процесса: при заклинивании оснастки она предотвращает прокручивание инструмента в руках оператора, а также защищает двигатель и передаточных механизм от перегрузок. В комплекте поставляется быстрозажимной патрон.