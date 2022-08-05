Перфоратор Metabo KHE 2650 600658800
Арт. Х1433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Комби-перфоратор Metabo KHE 2650 600658800 - инструмент профессионального класса, предназначен для работ с различными материалами. Имеет три режима работы - долбление, сверление, сверление с ударом. Благодаря электронике Variospeed, управление количеством оборотов и ударов осуществляется посредством усилия нажатия на клавишу пуска. Саму клавишу пуска можно зафиксировать в режиме работы, что весьма удобно при продолжительных работах, особенно при долблении. Предохранительная храповая муфта значительно повышает безопасность рабочего процесса: при заклинивании оснастки она предотвращает прокручивание инструмента в руках оператора, а также защищает двигатель и передаточных механизм от перегрузок. В комплекте поставляется быстрозажимной патрон.
Преимущества
- Удобство пользования. На корпусе расположен удобный вариатор режимов и переключатель для смены положения долота
- Реверс поворотом щеток. Функция реверса активируется посредством поворота угольных щеток, что существенно продлевает их срок службы
- Режим беспрерывной работы. На рукоятке имеется клавиша фиксатора кнопки пуска, что упрощает ведение длительных по времени работ, особенно при долблении
- Ограничитель глубины. В комплекте поставляется ограничитель глубины. Он позволяет высверливать точные по размерам несквозные отверстия
- Надежность. Корпус редуктора выполнен из литого под давлением высокопрочного алюминиевого сплава, что способствует уменьшению веса инструмента и улучшению охлаждения редуктора
- Дополнительная рукоятка. Комби-перфоратор Metabo KHE 2650 600658800 снабжен нескользящей дополнительной рукояткой, что обеспечивает надежный хват инстурмента обеими руками
- Быстрая замена патрона благодаря системе Metabo "Quick"
- Быстрозажимной патрон в комплекте
- Электроника Variospeed (V) позволяет регулировать количество оборотов/ударов посредством усилия нажатия на клавишу пуска
- Предохранительная храповая муфта исключает вероятность проворачивания инструмента при заклинивании оснастки
- Отключающие угольные щетки
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- Патрон SDS-Plus позволяет быстро и просто менять оснастку