Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
Арт. Х143295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 5-40 600687000 снабжен патроном SDS-max. Благодаря тому, что корпус инструмента изготовлен из магниевого сплава, он ударопрочный, обеспечивает точность посадок и прекрасный теплоотвод. Индикатор износа угольныъх щеток показывает когда их необходимо заменить. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Антивибрационная технология (MVT) делает работу неутомительной.
Преимущества
- Диаметр сверления в бетоне фрезерными коронками: 55 мм
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Регулировка числа оборотов
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы
- Магниевый (литье под давлением) корпус редуктора
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Кофр - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Metabo KHE 5-40 600687000