Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж

Преимущества

Диаметр сверления в бетоне фрезерными коронками: 55 мм

Плавный пуск - для работы без рывков

Регулировка числа оборотов

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы

Магниевый (литье под давлением) корпус редуктора

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic

Кофр - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Metabo KHE 5-40 600687000

Перфоратор Metabo KHE 5-40 600687000 снабжен патроном SDS-max. Благодаря тому, что корпус инструмента изготовлен из магниевого сплава, он ударопрочный, обеспечивает точность посадок и прекрасный теплоотвод. Индикатор износа угольныъх щеток показывает когда их необходимо заменить. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Антивибрационная технология (MVT) делает работу неутомительной.