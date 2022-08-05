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Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
    Арт. Х143295
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143295
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 5-40 600687000 снабжен патроном SDS-max. Благодаря тому, что корпус инструмента изготовлен из магниевого сплава, он ударопрочный, обеспечивает точность посадок и прекрасный теплоотвод. Индикатор износа угольныъх щеток показывает когда их необходимо заменить. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура. Антивибрационная технология (MVT) делает работу неутомительной.

        Преимущества

        • Диаметр сверления в бетоне фрезерными коронками: 55 мм
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Регулировка числа оборотов
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
        • Дополнительная антивибрационная рукоятка - для комфортной работы
        • Магниевый (литье под давлением) корпус редуктора
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Кофр - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Metabo KHE 5-40 600687000