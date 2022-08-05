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Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Арт. Х143171
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж

      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143171
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 96 600596000 оснащен двумя дополнительными рукоятками - для оптимального захвата. Инструмент подходит для выполнения самых сложных работ по долблению. Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех точках корпуса. Изогнутая рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов и изменять угол наклона - для надежной и удобной работы.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Защита суставов при продолжительной работе обеспечивается за счет антивибрационных основной и дополнительной рукояткок (Metabo VibraTech)
        • Простота в управлении. Инструмент оснащен большим переключателем режимов работы - для осуществления выбора режима даже в перчатках
        • Удобство пользования. Эргономичная удлиненная форма инструмента обеспечивает снижение нагрузок на спину при выполнении работ на уровне пола
        • Дополнительная рукоятка может крепиться в трех точках корпуса
        • Изогнутая рукоятка может вращаться на 360 градусов
        • Отключение вращения
        • Система Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника
        • Плавный пуск
        • Предохранительная муфта - защитит инструмент при заклинивании бура
        • Фиксация долота в 16 положениях
        • Поворотный регулятор частоты вращения - для выбора числа оборотов в зависимости от вида работ и материала
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Световой индикатор износа угольных щеток