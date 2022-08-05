Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Защита суставов при продолжительной работе обеспечивается за счет антивибрационных основной и дополнительной рукояткок (Metabo VibraTech)

Простота в управлении. Инструмент оснащен большим переключателем режимов работы - для осуществления выбора режима даже в перчатках

Удобство пользования. Эргономичная удлиненная форма инструмента обеспечивает снижение нагрузок на спину при выполнении работ на уровне пола

Дополнительная рукоятка может крепиться в трех точках корпуса

Изогнутая рукоятка может вращаться на 360 градусов

Отключение вращения

Система Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника

Плавный пуск

Предохранительная муфта - защитит инструмент при заклинивании бура

Фиксация долота в 16 положениях

Поворотный регулятор частоты вращения - для выбора числа оборотов в зависимости от вида работ и материала

Отключающиеся угольные щетки

Световой индикатор износа угольных щеток

Перфоратор Metabo KHE 96 600596000 оснащен двумя дополнительными рукоятками - для оптимального захвата. Инструмент подходит для выполнения самых сложных работ по долблению. Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех точках корпуса. Изогнутая рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов и изменять угол наклона - для надежной и удобной работы.