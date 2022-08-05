Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 96 600596000, 1700 Вт, 20 Дж
Арт. Х143171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 96 600596000 оснащен двумя дополнительными рукоятками - для оптимального захвата. Инструмент подходит для выполнения самых сложных работ по долблению. Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех точках корпуса. Изогнутая рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов и изменять угол наклона - для надежной и удобной работы.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Защита суставов при продолжительной работе обеспечивается за счет антивибрационных основной и дополнительной рукояткок (Metabo VibraTech)
- Простота в управлении. Инструмент оснащен большим переключателем режимов работы - для осуществления выбора режима даже в перчатках
- Удобство пользования. Эргономичная удлиненная форма инструмента обеспечивает снижение нагрузок на спину при выполнении работ на уровне пола
- Дополнительная рукоятка может крепиться в трех точках корпуса
- Изогнутая рукоятка может вращаться на 360 градусов
- Отключение вращения
- Система Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника
- Плавный пуск
- Предохранительная муфта - защитит инструмент при заклинивании бура
- Фиксация долота в 16 положениях
- Поворотный регулятор частоты вращения - для выбора числа оборотов в зависимости от вида работ и материала
- Отключающиеся угольные щетки
- Световой индикатор износа угольных щеток