Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж
    Арт. Х143202
    5.0
    1
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж

      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143202
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 36 LTX 600206500 имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Такой инструмент удобно использовать при высотных ремонтных работах, при сверлении над головой, например, для установки кондиционера или противопожарной защиты. На корпусе перфоратора есть ремень для закрепления на руке и легкой переноски. Есть система защиты от перегрева. Время зарядки аккумулятора всего 30 минут, что дает возможность работать без простоев. Корпус инструмента выполнен из износостойкого материала - армированного стекловолокном полиамида.

        Преимущества

        • Долговечность. Облицованный редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это способствует увеличению срока службы
        • Функция реверса. Вращение сверла инструмента может производиться как влево, так и вправо, что удобно, если сверло застряло в обрабатываемом материале
        • Удобство работы. Дополнительную антивибрационную рукоятку можно установить в любое удобное положение, так как она вращается на 360 градусов
        • Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних частей аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 36 LTX 600206500
        • Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus
        • С соответствующими принадлежностями подходит для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
        • Отключение удара
        • В комплекте есть переносной ремень
        • Variospeed (V)-электроника
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Аккумулятор при зарядке охлаждается (система AIR COOLED)
        • У аккумулятора инструмента есть индикация уровня заряда
        • Легкая и быстрая смена оснастки