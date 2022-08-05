Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж
Арт. Х143202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1200
- Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 36 LTX 600206500 имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Такой инструмент удобно использовать при высотных ремонтных работах, при сверлении над головой, например, для установки кондиционера или противопожарной защиты. На корпусе перфоратора есть ремень для закрепления на руке и легкой переноски. Есть система защиты от перегрева. Время зарядки аккумулятора всего 30 минут, что дает возможность работать без простоев. Корпус инструмента выполнен из износостойкого материала - армированного стекловолокном полиамида.
Преимущества
- Долговечность. Облицованный редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это способствует увеличению срока службы
- Функция реверса. Вращение сверла инструмента может производиться как влево, так и вправо, что удобно, если сверло застряло в обрабатываемом материале
- Удобство работы. Дополнительную антивибрационную рукоятку можно установить в любое удобное положение, так как она вращается на 360 градусов
- Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних частей аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 36 LTX 600206500
- Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus
- С соответствующими принадлежностями подходит для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
- Отключение удара
- В комплекте есть переносной ремень
- Variospeed (V)-электроника
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Аккумулятор при зарядке охлаждается (система AIR COOLED)
- У аккумулятора инструмента есть индикация уровня заряда
- Легкая и быстрая смена оснастки