Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Metabo BHA 36 LTX 600206500, 2 Дж

Преимущества

Долговечность. Облицованный редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это способствует увеличению срока службы

Функция реверса. Вращение сверла инструмента может производиться как влево, так и вправо, что удобно, если сверло застряло в обрабатываемом материале

Удобство работы. Дополнительную антивибрационную рукоятку можно установить в любое удобное положение, так как она вращается на 360 градусов

Охлаждение. В корпусе есть отверстия, благодаря которым происходит охлаждение внутренних частей аккумуляторного перфоратора Metabo BHA 36 LTX 600206500

Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus

С соответствующими принадлежностями подходит для инструментов с цилиндрическим хвостовиком

Отключение удара

В комплекте есть переносной ремень

Variospeed (V)-электроника

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Аккумулятор при зарядке охлаждается (система AIR COOLED)

У аккумулятора инструмента есть индикация уровня заряда

Легкая и быстрая смена оснастки

Аккумуляторный перфоратор Metabo BHA 36 LTX 600206500 имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Такой инструмент удобно использовать при высотных ремонтных работах, при сверлении над головой, например, для установки кондиционера или противопожарной защиты. На корпусе перфоратора есть ремень для закрепления на руке и легкой переноски. Есть система защиты от перегрева. Время зарядки аккумулятора всего 30 минут, что дает возможность работать без простоев. Корпус инструмента выполнен из износостойкого материала - армированного стекловолокном полиамида.