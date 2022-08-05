Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж

Преимущества

Простое управление. С помощью специального переключателя можно выставить нужную частоту вращения - в зависимости от вида работ

Долговечность. Корпус редуктора перфоратора Metabo UHE 2250 Multi 600854000 выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента

Экономия времени. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для легкой и быстрой смены оснастки

Удобство работы. Прорезиненная рукоятка способствует надежному фиксированию инструмента в руке во время работы

Удобство работы. Для более долгой и удобной работы в режиме долбления перфоратор оснащен специальной кнопкой фиксации включенного состояния

Реверс

Электроника Variospeed (V)

Отключающиеся угольные щетки

Защитная решетка обмоток Metabo

Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-plus или цилиндрическим хвостовиком (без удара) с кулачковым патроном

Отключение удара

Отключение сверления

Двухскоростной редуктор

Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы

Предохранительная храповая муфта

Есть ограничитель глубины сверления

Перфоратор Metabo UHE 2250 Multi 600854000 имеет три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление без удара. Корпус редуктора инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует продлению срока службы. Двигатель перфоратора оснащен решеткой обмоток, которые уменьшают абразивное влияние пыли. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - для выбора скорости вращения вращения, подходящей для обрабатываемого материала.