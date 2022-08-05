Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
Арт. Х143278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo UHE 2250 Multi 600854000 имеет три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление без удара. Корпус редуктора инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует продлению срока службы. Двигатель перфоратора оснащен решеткой обмоток, которые уменьшают абразивное влияние пыли. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - для выбора скорости вращения вращения, подходящей для обрабатываемого материала.
Преимущества
- Простое управление. С помощью специального переключателя можно выставить нужную частоту вращения - в зависимости от вида работ
- Долговечность. Корпус редуктора перфоратора Metabo UHE 2250 Multi 600854000 выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента
- Экономия времени. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для легкой и быстрой смены оснастки
- Удобство работы. Прорезиненная рукоятка способствует надежному фиксированию инструмента в руке во время работы
- Удобство работы. Для более долгой и удобной работы в режиме долбления перфоратор оснащен специальной кнопкой фиксации включенного состояния
- Реверс
- Электроника Variospeed (V)
- Отключающиеся угольные щетки
- Защитная решетка обмоток Metabo
- Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-plus или цилиндрическим хвостовиком (без удара) с кулачковым патроном
- Отключение удара
- Отключение сверления
- Двухскоростной редуктор
- Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы
- Предохранительная храповая муфта
- Есть ограничитель глубины сверления