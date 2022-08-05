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Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
    Арт. Х143278
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2250 Multi 600854000, 705 Вт, 2,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo UHE 2250 Multi 600854000 имеет три режима работы: ударное сверление, долбление и сверление без удара. Корпус редуктора инструмента выполнен из алюминиевого литья под давлением, что способствует продлению срока службы. Двигатель перфоратора оснащен решеткой обмоток, которые уменьшают абразивное влияние пыли. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - для выбора скорости вращения вращения, подходящей для обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Простое управление. С помощью специального переключателя можно выставить нужную частоту вращения - в зависимости от вида работ
        • Долговечность. Корпус редуктора перфоратора Metabo UHE 2250 Multi 600854000 выполнен из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы инструмента
        • Экономия времени. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для легкой и быстрой смены оснастки
        • Удобство работы. Прорезиненная рукоятка способствует надежному фиксированию инструмента в руке во время работы
        • Удобство работы. Для более долгой и удобной работы в режиме долбления перфоратор оснащен специальной кнопкой фиксации включенного состояния
        • Реверс
        • Электроника Variospeed (V)
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Защитная решетка обмоток Metabo
        • Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-plus или цилиндрическим хвостовиком (без удара) с кулачковым патроном
        • Отключение удара
        • Отключение сверления
        • Двухскоростной редуктор
        • Щадящая кабель шариковая насадка для оптимальной свободы перемещения во время работы
        • Предохранительная храповая муфта
        • Есть ограничитель глубины сверления