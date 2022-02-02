Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж

Преимущества

3 режима плюс поворот долота

Надежный двигатель Metabo Marathon

Блокировка кнопки включения

Максимальный диаметр сверления: в стали - 13/6 мм, в древесине - 28/28 мм

Диаметр шейки зажима: 50 мм

Авторегулировка частоты вращения

Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля

Защита от перегрузок и защита от повторного пуска

Индикация износа угольных щеток

Двухскоростной редуктор: две скорости сверления в дереве и металле (без удара)

Перфоратор Metabo UHE 2850 Multi 600712000 оснащён быстросъёмным патроном SDS-plus. Инструмент может работать в 3 режимах: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также имеется режим поворота долота. Выбор одного из них производится специальным переключателем. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic служит для плавного изменения числа оборотов. Функция реверса (представлена поворотом щёток) весьма полезна при заклинивании сверла в материале. Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием - для надежного хвата и комфортной эксплуатации. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.