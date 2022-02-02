Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
Арт. Х143014
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo UHE 2850 Multi 600712000 оснащён быстросъёмным патроном SDS-plus. Инструмент может работать в 3 режимах: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также имеется режим поворота долота. Выбор одного из них производится специальным переключателем. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic служит для плавного изменения числа оборотов. Функция реверса (представлена поворотом щёток) весьма полезна при заклинивании сверла в материале. Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием - для надежного хвата и комфортной эксплуатации. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.
Преимущества
- 3 режима плюс поворот долота
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Блокировка кнопки включения
- Максимальный диаметр сверления: в стали - 13/6 мм, в древесине - 28/28 мм
- Диаметр шейки зажима: 50 мм
- Авторегулировка частоты вращения
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля
- Защита от перегрузок и защита от повторного пуска
- Индикация износа угольных щеток
- Двухскоростной редуктор: две скорости сверления в дереве и металле (без удара)