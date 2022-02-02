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Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Арт. Х143014
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHE 2850, 1010 Вт, 2,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143014
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Metabo UHE 2850 Multi 600712000 оснащён быстросъёмным патроном SDS-plus. Инструмент может работать в 3 режимах: сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также имеется режим поворота долота. Выбор одного из них производится специальным переключателем. Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic служит для плавного изменения числа оборотов. Функция реверса (представлена поворотом щёток) весьма полезна при заклинивании сверла в материале. Дополнительная рукоятка с нескользящим покрытием - для надежного хвата и комфортной эксплуатации. Патрон SDS - plus обеспечивает быструю замену оснастки. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.

        Преимущества

        • 3 режима плюс поворот долота
        • Надежный двигатель Metabo Marathon
        • Блокировка кнопки включения
        • Максимальный диаметр сверления: в стали - 13/6 мм, в древесине - 28/28 мм
        • Диаметр шейки зажима: 50 мм
        • Авторегулировка частоты вращения
        • Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля
        • Защита от перегрузок и защита от повторного пуска
        • Индикация износа угольных щеток
        • Двухскоростной редуктор: две скорости сверления в дереве и металле (без удара)