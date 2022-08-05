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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
    Арт. resanta_72x3x7
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К, 1000 Вт, 5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. resanta_72x3x7
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Вихрь П-1000К 72/3/7 имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе. Патрон SDS-plus служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.

        Преимущества

        • Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление
        • Ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь П-1000К 72/3/7