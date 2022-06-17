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Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
5.0
2
4 761 ₽
5 290 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
    Арт. О00000013704
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж

      • -529 ₽
      4 761 ₽
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013704
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -529 ₽
      4 761 ₽
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Ресанта П-28-800К предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и т.д. Предусмотрена предохранительная муфта, которая предотвращает вращение инструмента при его заклинивании. Данная модель имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и функция удара.

        Преимущества

        • Оснащен предохранительной муфтой - для защиты инструмента при заклинивании бура
        • Прорезиненный ударопрочный корпус - для долгого срока службы
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Система защиты от попадания пыли
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки
        • Реверс позволяет изменять направление вращения