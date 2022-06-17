Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж
Арт. О00000013704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Ресанта П-28-800К предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и т.д. Предусмотрена предохранительная муфта, которая предотвращает вращение инструмента при его заклинивании. Данная модель имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и функция удара.
Преимущества
- Оснащен предохранительной муфтой - для защиты инструмента при заклинивании бура
- Прорезиненный ударопрочный корпус - для долгого срока службы
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Система защиты от попадания пыли
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки
- Реверс позволяет изменять направление вращения