Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-28-800К 75/3/1, 800 Вт, 3.4 Дж

Перфоратор Ресанта П-28-800К предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и т.д. Предусмотрена предохранительная муфта, которая предотвращает вращение инструмента при его заклинивании. Данная модель имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и функция удара.

Преимущества