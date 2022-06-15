Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
Арт. О00000013043
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|2.7
|
Наличие подсветки
|Нет
С этим товаром смотрят
- Профессиональный перфоратор Вихрь П-750 это инструмент, способный работать непрерывно в течение нескольких часов. Способный к безударному и ударному сверлению, он подходит для выполнения сложных задач, связанных с твердым и плотным материалом. Перфоратор обладает автоматической настройкой скорости вращения, и возможностью регулирования глубины сверления, что помогает ему подстраиваться под конкретную цель работы. На нем легко менять оснастку благодаря современному типу патрона, и удобно работать длительное время благодаря возможности фиксации пусковой клавиши. Установленная муфта защищает двигатель при заклинивании сверла, а предохранитель рабочей части не дает попадать пыли на движущиеся части перфоратора. Купить перфоратор вихрь п 750 можно для повседневной эксплуатации мастером ради его удобства и практичности.
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Предохранительная муфта
- Патрон SDS-plus
- Ограничитель глубины сверления
- Электронная регулировка оборотов
- Режим установки долота в нужно осевое положение