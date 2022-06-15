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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
5.0
2
3 067 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
    Арт. О00000013043
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж

      3 067 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013043
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      3 067 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный перфоратор Вихрь П-750 это инструмент, способный работать непрерывно в течение нескольких часов. Способный к безударному и ударному сверлению, он подходит для выполнения сложных задач, связанных с твердым и плотным материалом. Перфоратор обладает автоматической настройкой скорости вращения, и возможностью регулирования глубины сверления, что помогает ему подстраиваться под конкретную цель работы. На нем легко менять оснастку благодаря современному типу патрона, и удобно работать длительное время благодаря возможности фиксации пусковой клавиши. Установленная муфта защищает двигатель при заклинивании сверла, а предохранитель рабочей части не дает попадать пыли на движущиеся части перфоратора. Купить перфоратор вихрь п 750 можно для повседневной эксплуатации мастером ради его удобства и практичности.

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус
        • Предохранительная муфта
        • Патрон SDS-plus
        • Ограничитель глубины сверления
        • Электронная регулировка оборотов
        • Режим установки долота в нужно осевое положение