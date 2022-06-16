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Перфоратор SDS-Plus ВИХРЬ П-800К 72/3/6, 800 Вт, 3.2 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы
    Перфоратор SDS-Plus ВИХРЬ П-800К 72/3/6, 800 Вт, 3.2 Дж
    Арт. О00000012949
    5.0
    2

      Перфоратор SDS-Plus ВИХРЬ П-800К 72/3/6, 800 Вт, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012949
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ВИХРЬ П-800К 72/3/6 благодаря ударному механизму позволяет выполнять отверстия в бетоне. Рукоятка удобной формы обеспечивает надежный и удобный захват инструмента. Инструмент собран из качественных комплектующих, благодаря чему прослужит длительное время. Передняя рукоятка поворачивается на 360 градусов. Рядом с основанием сетевого кабеля предусмотрена петля для подвешивания перфоратора

        Преимущества

        • 3 режима работы, а также режим поворота долота
        • Высокая производительность
        • Небольшой вес (3 кг)
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки