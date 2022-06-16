Перфоратор SDS-Plus ВИХРЬ П-800К 72/3/6, 800 Вт, 3.2 Дж

Преимущества

3 режима работы, а также режим поворота долота

Высокая производительность

Небольшой вес (3 кг)

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор ВИХРЬ П-800К 72/3/6 благодаря ударному механизму позволяет выполнять отверстия в бетоне. Рукоятка удобной формы обеспечивает надежный и удобный захват инструмента. Инструмент собран из качественных комплектующих, благодаря чему прослужит длительное время. Передняя рукоятка поворачивается на 360 градусов. Рядом с основанием сетевого кабеля предусмотрена петля для подвешивания перфоратора