Перфоратор SDS-Plus ВИХРЬ П-800К 72/3/6, 800 Вт, 3.2 Дж
Арт. О00000012949
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|3
|
Наличие подсветки
|Нет
|
Система пылеудаления
|Нет
|
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|850
- Перфоратор ВИХРЬ П-800К 72/3/6 благодаря ударному механизму позволяет выполнять отверстия в бетоне. Рукоятка удобной формы обеспечивает надежный и удобный захват инструмента. Инструмент собран из качественных комплектующих, благодаря чему прослужит длительное время. Передняя рукоятка поворачивается на 360 градусов. Рядом с основанием сетевого кабеля предусмотрена петля для подвешивания перфоратора
Преимущества
- 3 режима работы, а также режим поворота долота
- Высокая производительность
- Небольшой вес (3 кг)
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки