Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж

Преимущества

Прорезиненный ударопрочный корпус

Перфоратор снабжён предохранительной муфтой, отключающей вращение инструмента при его заклинивании

Наличие нескольких режимов работы

Установленный патрон SDS-plus делает простым процесс смены расходного материала

Наличие регулируемого ограничителя глубины сверления.

Система защиты рабочего механизма от попадания пыли

Блокировка кнопки включения

Электронная регулировка оборотов

Перфоратор ВИХРЬ П-900К 72/3/2 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Функция реверса позволяет легко извлекать сверло из материала при застревании. Передняя дополнительная рукоятка поворачивается на 360 градусов для более удобной работы. Перфоратор используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпичной кладке, бетоне, природном камне. Предусмотрена эффективная защита от пыли. При продолжительной работе инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт".