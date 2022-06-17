Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
Арт. О00000012991
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ВИХРЬ П-900К 72/3/2 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Функция реверса позволяет легко извлекать сверло из материала при застревании. Передняя дополнительная рукоятка поворачивается на 360 градусов для более удобной работы. Перфоратор используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпичной кладке, бетоне, природном камне. Предусмотрена эффективная защита от пыли. При продолжительной работе инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт".
Преимущества
- Прорезиненный ударопрочный корпус
- Перфоратор снабжён предохранительной муфтой, отключающей вращение инструмента при его заклинивании
- Наличие нескольких режимов работы
- Установленный патрон SDS-plus делает простым процесс смены расходного материала
- Наличие регулируемого ограничителя глубины сверления.
- Система защиты рабочего механизма от попадания пыли
- Блокировка кнопки включения
- Электронная регулировка оборотов