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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
4.5
2
Найти аналог
Перфораторы
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
    Арт. О00000012991
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-900к, 900 Вт, 2.6 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012991
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ВИХРЬ П-900К 72/3/2 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Функция реверса позволяет легко извлекать сверло из материала при застревании. Передняя дополнительная рукоятка поворачивается на 360 градусов для более удобной работы. Перфоратор используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпичной кладке, бетоне, природном камне. Предусмотрена эффективная защита от пыли. При продолжительной работе инструментом клавишу "Пуск" можно зафиксировать в положении "старт".

        Преимущества

        • Прорезиненный ударопрочный корпус
        • Перфоратор снабжён предохранительной муфтой, отключающей вращение инструмента при его заклинивании
        • Наличие нескольких режимов работы
        • Установленный патрон SDS-plus делает простым процесс смены расходного материала
        • Наличие регулируемого ограничителя глубины сверления.
        • Система защиты рабочего механизма от попадания пыли
        • Блокировка кнопки включения
        • Электронная регулировка оборотов