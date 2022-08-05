Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж

Преимущества

Основная рукоятка у P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 с вставкой из мягкой кожи - для комфортного рабочего процесса

Прорезиненная дополнительная рукоятка

Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Режим для поворота пики/зубила

Наличие реверса

Регулировка скорости

Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины

Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы

Тип хвостовика: sds-plus

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора

Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 применяется для бурения и сверления отверстий в металле, древесине или бетоне. Подходит для бытовых нужд. Клавиша переключения реверсивного вращения расположен рядом с клавишей включения. Благодаря электронной регулировке частоты вращения достигается оптимальная работа с материалами различной плотности. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в любом положении.