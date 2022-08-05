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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
5.0
1
4 590 ₽
5 330 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
    Арт. О00000026702
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж

      • -740 ₽
      4 590 ₽
      5 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026702
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		5.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -740 ₽
      4 590 ₽
      5 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 применяется для бурения и сверления отверстий в металле, древесине или бетоне. Подходит для бытовых нужд. Клавиша переключения реверсивного вращения расположен рядом с клавишей включения. Благодаря электронной регулировке частоты вращения достигается оптимальная работа с материалами различной плотности. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в любом положении.

        Преимущества

        • Основная рукоятка у P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 с вставкой из мягкой кожи - для комфортного рабочего процесса
        • Прорезиненная дополнительная рукоятка
        • Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Режим для поворота пики/зубила
        • Наличие реверса
        • Регулировка скорости
        • Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
        • Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
        • Тип хвостовика: sds-plus
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора