Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C2, 3.2 Дж
Арт. О00000026702
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Вес, кг
|5.5
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 применяется для бурения и сверления отверстий в металле, древесине или бетоне. Подходит для бытовых нужд. Клавиша переключения реверсивного вращения расположен рядом с клавишей включения. Благодаря электронной регулировке частоты вращения достигается оптимальная работа с материалами различной плотности. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в любом положении.
Преимущества
- Основная рукоятка у P.I.T. МАСТЕР PBH26-C2 с вставкой из мягкой кожи - для комфортного рабочего процесса
- Прорезиненная дополнительная рукоятка
- Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Режим для поворота пики/зубила
- Наличие реверса
- Регулировка скорости
- Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
- Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
- Тип хвостовика: sds-plus
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора