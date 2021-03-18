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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
4.8
5
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
    Арт. О00000026703
    4.8
    5
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026703
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		4.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C3 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен мощным вертикальным двигателем. Отличается беспроблемностью смены насадок. Вставкой из мягкой кожи на основной рукоятке способствует комфортной работе. Дополнительная рукоятка помогает зафиксировать инструмент в руках. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура. Перфоратор поставляется в удобном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Дополнительная рукоятка, уменьшающая вибрацию
        • Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы
        • Три режима работы
        • Тип хвостовика - sds-plus
        • Механизм быстрой замены щеток
        • Шнур питания в резиновой изоляции
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки