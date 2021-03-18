Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж

Преимущества

Мощный двигатель

Дополнительная рукоятка, уменьшающая вибрацию

Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы

Три режима работы

Тип хвостовика - sds-plus

Механизм быстрой замены щеток

Шнур питания в резиновой изоляции

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C3 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен мощным вертикальным двигателем. Отличается беспроблемностью смены насадок. Вставкой из мягкой кожи на основной рукоятке способствует комфортной работе. Дополнительная рукоятка помогает зафиксировать инструмент в руках. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура. Перфоратор поставляется в удобном пластиковом кейсе.