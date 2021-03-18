Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C3, 4.7 Дж
Арт. О00000026703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.2
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH26-C3 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Оснащен мощным вертикальным двигателем. Отличается беспроблемностью смены насадок. Вставкой из мягкой кожи на основной рукоятке способствует комфортной работе. Дополнительная рукоятка помогает зафиксировать инструмент в руках. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура. Перфоратор поставляется в удобном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Дополнительная рукоятка, уменьшающая вибрацию
- Шестеренки из высококачественной легированной стали - долгий срок службы
- Три режима работы
- Тип хвостовика - sds-plus
- Механизм быстрой замены щеток
- Шнур питания в резиновой изоляции
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки