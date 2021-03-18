Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
Арт. О00000026705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор P.I.T. Мастер PBH28-C предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче, а также для легких долбежных работ. Также благодаря наличию реверса при использовании специальных насадок может применяться для закручивания и откручивания резьбового крепежа. Многопозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Для продолжительной работы предусмотрена клавиша блокировки курка.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом
- Регулировка скорости - для работы с различными материалами
- Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы
- Двойная изоляция - для продолжительного срока службы