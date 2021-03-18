Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом

Регулировка скорости - для работы с различными материалами

Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы

Двойная изоляция - для продолжительного срока службы

Перфоратор P.I.T. Мастер PBH28-C предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче, а также для легких долбежных работ. Также благодаря наличию реверса при использовании специальных насадок может применяться для закручивания и откручивания резьбового крепежа. Многопозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Для продолжительной работы предусмотрена клавиша блокировки курка.