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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Арт. О00000026705
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор P.I.T. Мастер PBH28-C предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче, а также для легких долбежных работ. Также благодаря наличию реверса при использовании специальных насадок может применяться для закручивания и откручивания резьбового крепежа. Многопозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах. Для продолжительной работы предусмотрена клавиша блокировки курка.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы
        • Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом
        • Регулировка скорости - для работы с различными материалами
        • Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы
        • Двойная изоляция - для продолжительного срока службы