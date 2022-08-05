Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом

Регулировка скорости - для работы с различными материалами

Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы

Двойная изоляция - для продолжительного срока службы

Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH28-C1 незаменим при строительстве и ремонте для сверления отверстий и легких долбежных работ. Небольшой вес данной модели в сочетании с многопозиционной боковой рукояткой обеспечивают удобство во время работы. Предусмотрен режим поворота долота в необходимое положение. Для продолжительной работы инструмент оснащен клавишей блокировки кнопки пуска. Поставляется с ограничителем глубины, который отвечает за точность выполняемых отверстий.