Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
Арт. О00000026706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH28-C1 незаменим при строительстве и ремонте для сверления отверстий и легких долбежных работ. Небольшой вес данной модели в сочетании с многопозиционной боковой рукояткой обеспечивают удобство во время работы. Предусмотрен режим поворота долота в необходимое положение. Для продолжительной работы инструмент оснащен клавишей блокировки кнопки пуска. Поставляется с ограничителем глубины, который отвечает за точность выполняемых отверстий.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом
- Регулировка скорости - для работы с различными материалами
- Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы
- Двойная изоляция - для продолжительного срока службы