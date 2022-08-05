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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
4.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
    Арт. О00000026706
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C1, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026706
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH28-C1 незаменим при строительстве и ремонте для сверления отверстий и легких долбежных работ. Небольшой вес данной модели в сочетании с многопозиционной боковой рукояткой обеспечивают удобство во время работы. Предусмотрен режим поворота долота в необходимое положение. Для продолжительной работы инструмент оснащен клавишей блокировки кнопки пуска. Поставляется с ограничителем глубины, который отвечает за точность выполняемых отверстий.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы
        • Дополнительная рукоятка - для полного контроля над инструментом
        • Регулировка скорости - для работы с различными материалами
        • Рукоятка, уменьшающая вибрацию - для комфортной работы
        • Двойная изоляция - для продолжительного срока службы