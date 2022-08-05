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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
    Арт. О00000026707
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026707
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		4.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор P.I.T. PBH28-C3 используется для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Система SDS-Plus позволяет менять буры легко и без усилий. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
        • Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
        • Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента
        • Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки 