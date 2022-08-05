Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж
Арт. О00000026707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор P.I.T. PBH28-C3 используется для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Система SDS-Plus позволяет менять буры легко и без усилий. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.
Преимущества
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
- Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента
- Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки