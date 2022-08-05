Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH28-C3, 5.5 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура

Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента

Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор P.I.T. PBH28-C3 используется для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Система SDS-Plus позволяет менять буры легко и без усилий. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.