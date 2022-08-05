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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Арт. 1037300
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 160 140301160, 500 Вт, 1,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1037300
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PATRIOT RH 160 140301160 пригодится для работы с кирпичом, бетоном, плиткой. Функционирует в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Патрон SDS+ позволяет легко и быстро менять оснастку. Система защиты оператора при заклинивании бура обеспечивает безопасность в эксплуатации. Благодаря бронированию обмоток ротора инструмент защищен от пыли.

        Преимущества

        • Реверс - возможность переключения направления вращения патрона
        • Прорезиненная основная и дополнительная рукоятки (ExtraGrip)
        • Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
        • Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры
        • Система отключения вращения патрона при заклинивании бура позволяет защитить оператора от травм
        • Дополнительное удобство при эксплуатации обеспечивает быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной замены