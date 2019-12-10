Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
Арт. Х143311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PATRIOT RH 265 140301315 - профессиональный инструмент с 3 режимами работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также имеется режим поворота долота. Реверс позволяет менять направление вращения патрона. Благодаря регулировке скорости, можно выбрать оптимальный режим для работы с любым материалом. Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. При заклинивании бура, патрон прекращает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.
Преимущества
- Реверс
- 3 режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), а также режим поворота долота
- Система отключения вращения патрона при заклинивании бура – защита оператора
- Фиксация клавиши "Пуск"
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой самостоятельной их замены
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
- Дополнительная рукоятка - для большего удобства
- Защита от пыли
- Индикатор наличия питания
- Индикатор износа щеток
- Прорезиненный морозостойкий кабель