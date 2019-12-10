Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж

Преимущества

Реверс

3 режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), а также режим поворота долота

Система отключения вращения патрона при заклинивании бура – защита оператора

Фиксация клавиши "Пуск"

Легкий доступ к щеткам - для быстрой самостоятельной их замены

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Дополнительная рукоятка - для большего удобства

Защита от пыли

Индикатор наличия питания

Индикатор износа щеток

Прорезиненный морозостойкий кабель

Перфоратор PATRIOT RH 265 140301315 - профессиональный инструмент с 3 режимами работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также имеется режим поворота долота. Реверс позволяет менять направление вращения патрона. Благодаря регулировке скорости, можно выбрать оптимальный режим для работы с любым материалом. Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. При заклинивании бура, патрон прекращает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.