Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143311
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 265 140301315, 850 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PATRIOT RH 265 140301315 - профессиональный инструмент с 3 режимами работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также имеется режим поворота долота. Реверс позволяет менять направление вращения патрона. Благодаря регулировке скорости, можно выбрать оптимальный режим для работы с любым материалом. Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. При заклинивании бура, патрон прекращает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам.

        Преимущества

        • Реверс
        • 3 режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), а также режим поворота долота
        • Система отключения вращения патрона при заклинивании бура – защита оператора
        • Фиксация клавиши "Пуск"
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой самостоятельной их замены
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
        • Дополнительная рукоятка - для большего удобства
        • Защита от пыли
        • Индикатор наличия питания
        • Индикатор износа щеток
        • Прорезиненный морозостойкий кабель