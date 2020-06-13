Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
Арт. Х143312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PATRIOT RH 270Q 140301340 оснащен быстросменным патроном QCC. Он имеет 5 режимов работы: 2 скорости сверления, удар, сверление с ударом, а также режим поворота долота. Благодаря плавной регулировке частоты вращения можно подстроиться под конкретный тип материала. Рукоятка с покрытием ExtraGrip способствует комфортной работе. Имеется легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Патрон QUICK CHANGE
- Система защиты оператора - отключение вращения патрона при заклинивании бура
- Реверс
- Легкий доступ к щеткам
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
- Защита от пыли
- Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры
- Индикатор износа щеток
- Индикатор наличия питания