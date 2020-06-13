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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
4.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143312
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143312
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PATRIOT RH 270Q 140301340 оснащен быстросменным патроном QCC. Он имеет 5 режимов работы: 2 скорости сверления, удар, сверление с ударом, а также режим поворота долота. Благодаря плавной регулировке частоты вращения можно подстроиться под конкретный тип материала. Рукоятка с покрытием ExtraGrip способствует комфортной работе. Имеется легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, без обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Патрон QUICK CHANGE
        • Система защиты оператора - отключение вращения патрона при заклинивании бура
        • Реверс
        • Легкий доступ к щеткам
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
        • Защита от пыли
        • Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры
        • Индикатор износа щеток
        • Индикатор наличия питания