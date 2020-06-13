Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 270Q 140301340, 850 Вт, 3 Дж

Преимущества

Патрон QUICK CHANGE

Система защиты оператора - отключение вращения патрона при заклинивании бура

Реверс

Легкий доступ к щеткам

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Защита от пыли

Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры

Индикатор износа щеток

Индикатор наличия питания

Перфоратор PATRIOT RH 270Q 140301340 оснащен быстросменным патроном QCC. Он имеет 5 режимов работы: 2 скорости сверления, удар, сверление с ударом, а также режим поворота долота. Благодаря плавной регулировке частоты вращения можно подстроиться под конкретный тип материала. Рукоятка с покрытием ExtraGrip способствует комфортной работе. Имеется легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, без обращения в сервисные центры.