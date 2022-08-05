Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 280 140301363, 900 Вт, 4,3 Дж
Арт. 1037303
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|4.575
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PATRIOT RH 280 140301363 снабжен патроном SDS+, подходит для работы с бетоном, кирпичом, камнем, деревом и металлом. Оснащен прорезиненными рукоятками для комфорта. Имеет надежный реверсивный переключатель, фиксацию выключателя. Прорезиненный морозостойкий кабель повышает срок службы инструмента. Предохранительная муфта обеспечивает безопасную работу оператора.
Преимущества
- Надежный реверс
- Патрон SDS+ - быстрая замена оснастки
- Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Прорезиненный морозостойкий кабель - долгий срок службы PATRIOT RH 280 140301363
- Усиленная защита от пыли
- Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
- Удобная дополнительная рукоятка
- Поворота долота в необходимое для штробления положение
- Система защиты оператора от заклинивания бура (предохранительная муфта)