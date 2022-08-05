Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 280 140301363, 900 Вт, 4,3 Дж

Преимущества

Надежный реверс

Патрон SDS+ - быстрая замена оснастки

Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Прорезиненный морозостойкий кабель - долгий срок службы PATRIOT RH 280 140301363

Усиленная защита от пыли

Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip

Удобная дополнительная рукоятка

Поворота долота в необходимое для штробления положение

Система защиты оператора от заклинивания бура (предохранительная муфта)

Перфоратор PATRIOT RH 280 140301363 снабжен патроном SDS+, подходит для работы с бетоном, кирпичом, камнем, деревом и металлом. Оснащен прорезиненными рукоятками для комфорта. Имеет надежный реверсивный переключатель, фиксацию выключателя. Прорезиненный морозостойкий кабель повышает срок службы инструмента. Предохранительная муфта обеспечивает безопасную работу оператора.