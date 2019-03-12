Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
Арт. Х143313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PATRIOT RH 300 140301365 снабжен трехрежимным переключателем. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять оснастку. Мощный двигатель на 1250 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Благодаря быстрому доступу к щеткам возможна их самостоятельная замена, без необходимости обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- Дополнительная антивибрационная рукоятка
- Легкий доступ к щеткам
- Предохранительная муфта прерывает передачу крутящего момента при заклинивании бура
- Индикатор наличия питания
- Индикатор износа щеток
- Прорезиненный сетевой кабель - устойчив к многократным перегибам