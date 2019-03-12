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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
3.8
5
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Арт. Х143313
    3.8
    5
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143313
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор PATRIOT RH 300 140301365 снабжен трехрежимным переключателем. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять оснастку. Мощный двигатель на 1250 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Благодаря быстрому доступу к щеткам возможна их самостоятельная замена, без необходимости обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Корпус редуктора из магниевого сплава
        • Дополнительная антивибрационная рукоятка
        • Легкий доступ к щеткам
        • Предохранительная муфта прерывает передачу крутящего момента при заклинивании бура
        • Индикатор наличия питания
        • Индикатор износа щеток
        • Прорезиненный сетевой кабель - устойчив к многократным перегибам