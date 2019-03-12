Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 300 140301365, 1250 Вт, 5.4 Дж

Преимущества

Корпус редуктора из магниевого сплава

Дополнительная антивибрационная рукоятка

Легкий доступ к щеткам

Предохранительная муфта прерывает передачу крутящего момента при заклинивании бура

Индикатор наличия питания

Индикатор износа щеток

Прорезиненный сетевой кабель - устойчив к многократным перегибам

Перфоратор PATRIOT RH 300 140301365 снабжен трехрежимным переключателем. Патрон SDS-plus позволяет быстро менять оснастку. Мощный двигатель на 1250 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Благодаря быстрому доступу к щеткам возможна их самостоятельная замена, без необходимости обращения в сервисные центры.