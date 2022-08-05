Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
Арт. 1037307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PATRIOT RH 350 140301367 имеет три режима: сверление, сверление с ударом, удар. Выбор между одним из них осуществляется при помощи переключателя сбоку. Перфоратор способен проделывать отверстие в бетоне диаметром до 32 мм. Поставляется в кейсе для удобного хранения и транспортировки. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что увеличивает износостойкость инструмента.
Преимущества
- Надежный реверс
- Патрон SDS+ - быстрая замена оснастки
- Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Прорезиненный морозостойкий кабель - долгий срок службы PATRIOT RH 350 140301367
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- Усиленная защита от пыли
- Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
- Удобная дополнительная рукоятка
- Поворота долота в необходимое для штробления положение
- Система защиты оператора от заклинивания бура (предохранительная муфта)