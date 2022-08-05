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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Арт. 1037307
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1037307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PATRIOT RH 350 140301367 имеет три режима: сверление, сверление с ударом, удар. Выбор между одним из них осуществляется при помощи переключателя сбоку. Перфоратор способен проделывать отверстие в бетоне диаметром до 32 мм. Поставляется в кейсе для удобного хранения и транспортировки. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что увеличивает износостойкость инструмента.

        Преимущества

        • Надежный реверс
        • Патрон SDS+ - быстрая замена оснастки
        • Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Прорезиненный морозостойкий кабель - долгий срок службы PATRIOT RH 350 140301367
        • Корпус редуктора из магниевого сплава
        • Усиленная защита от пыли
        • Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip
        • Удобная дополнительная рукоятка
        • Поворота долота в необходимое для штробления положение
        • Система защиты оператора от заклинивания бура (предохранительная муфта)