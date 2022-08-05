Перфоратор SDS-Plus Patriot RH 350 140301367, 1500 Вт, 4,3 Дж

Преимущества

Надежный реверс

Патрон SDS+ - быстрая замена оснастки

Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Прорезиненный морозостойкий кабель - долгий срок службы PATRIOT RH 350 140301367

Корпус редуктора из магниевого сплава

Усиленная защита от пыли

Ротор и статор электродвигателя защищены дополнительными слоями лака

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip

Удобная дополнительная рукоятка

Поворота долота в необходимое для штробления положение

Система защиты оператора от заклинивания бура (предохранительная муфта)

Перфоратор PATRIOT RH 350 140301367 имеет три режима: сверление, сверление с ударом, удар. Выбор между одним из них осуществляется при помощи переключателя сбоку. Перфоратор способен проделывать отверстие в бетоне диаметром до 32 мм. Поставляется в кейсе для удобного хранения и транспортировки. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что увеличивает износостойкость инструмента.