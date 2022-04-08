Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку без помощи дополнительного инструмента

Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление

Отдельный режим для поворота долота - позволяет работать с комфортом под любым углом

Система защиты оператора от заклинивания бура - предохранительная муфта

Защита от пыли

Кнопка фиксации рабочего режима - для длительного сверления

Прорезиненный морозостойкий кабель

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Перфоратор PATRIOT RH260 140301322 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. А также есть режим поворота долота. Это расширяет функциональный ряд инструмента. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку перфоратора и защищает оператора.