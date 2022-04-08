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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Арт. Х143348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор PATRIOT RH260 140301322 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. А также есть режим поворота долота. Это расширяет функциональный ряд инструмента. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку перфоратора и защищает оператора.
Преимущества
- Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку без помощи дополнительного инструмента
- Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
- Отдельный режим для поворота долота - позволяет работать с комфортом под любым углом
- Система защиты оператора от заклинивания бура - предохранительная муфта
- Защита от пыли
- Кнопка фиксации рабочего режима - для длительного сверления
- Прорезиненный морозостойкий кабель
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы