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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
5.0
5
4 369 ₽
5 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Арт. Х143348
5.0
5
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж

Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322, 800 Вт, 2.8 Дж

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  • -1 621 ₽
4 369 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х143348
5.0
5

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
2.8
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 621 ₽
4 369 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор PATRIOT RH260 140301322 имеет 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление. А также есть режим поворота долота. Это расширяет функциональный ряд инструмента. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку перфоратора и защищает оператора.

    Преимущества

    • Патрон SDS-plus позволяет быстро заменить оснастку без помощи дополнительного инструмента
    • Три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление
    • Отдельный режим для поворота долота - позволяет работать с комфортом под любым углом
    • Система защиты оператора от заклинивания бура - предохранительная муфта
    • Защита от пыли
    • Кнопка фиксации рабочего режима - для длительного сверления
    • Прорезиненный морозостойкий кабель
    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы 