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Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
4.8
6
4 890 ₽
5 590 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Арт. Х143349
4.8
6
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж
Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж

Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж

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  • -700 ₽
4 890 ₽
5 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х143349
4.8
6

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
2.6
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
1300
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -700 ₽
4 890 ₽
5 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор PATRIOT RH262 The One 140301325 – инструмент с высокой мощностью 820 Вт, который применяется для бурения кирпича, бетона, сверления древесины. Наличие трех режимов работы (долбление, сверление с ударом и без) позволяет легко подстроить инструмент под конкретный вид задач. Максимальный диаметр сверления древесины этой моделью составляет 32 мм, бетона и кирпича – 26 мм. При использовании коронки по бетону инструмент способен сверлить на глубину 70 мм. Для контроля глубины отверстия инструмент оснащен ограничительным упором. Частота вращения шпинделя регулируется в пределах от 0 до 1300 оборотов в минуту, а частота ударов в режиме бурения достигает 5500 в минуту. Перфоратор имеет современный патрон типа SDS-plus, что упрощает замену оснастки. В Интернет-магазине “Бигам” купить перфоратор PATRIOT RH262 можно с доставкой в любой город.

    Преимущества

    • Патрон SDS-plus
    • 3 режима работы
    • Возможность поворота долота
    • Функция реверса
    • Дополнительная рукоятка
    • Прорезиненный морозоустойчивый кабель
    • Ограничительный упор
    • Практичность и надежность