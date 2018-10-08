Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325, 820 Вт, 2.9 Дж

Перфоратор PATRIOT RH262 The One 140301325 – инструмент с высокой мощностью 820 Вт, который применяется для бурения кирпича, бетона, сверления древесины. Наличие трех режимов работы (долбление, сверление с ударом и без) позволяет легко подстроить инструмент под конкретный вид задач. Максимальный диаметр сверления древесины этой моделью составляет 32 мм, бетона и кирпича – 26 мм. При использовании коронки по бетону инструмент способен сверлить на глубину 70 мм. Для контроля глубины отверстия инструмент оснащен ограничительным упором. Частота вращения шпинделя регулируется в пределах от 0 до 1300 оборотов в минуту, а частота ударов в режиме бурения достигает 5500 в минуту. Перфоратор имеет современный патрон типа SDS-plus, что упрощает замену оснастки. В Интернет-магазине “Бигам” купить перфоратор PATRIOT RH262 можно с доставкой в любой город.

Преимущества