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Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
    Арт. Х143237
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PRORAB 2306 AK - это мощный инструмент бытового класса, который идеально подойдет для ремонтных работ как дома, так и на даче. Мощный двигатель позволяет сверлить отверстия в твердых материалах, а ударный механизм с высокими показателями эффективно справится с большим объемом работ. Прочный металлический корпус защищает инструмент от пыли и механических повреждений. Удобная поворотная рукоятка позволяет работать под любым углом. Легкий доступ к щеткам упрощает обслуживание при поломке. Данная модель оснащена патроном типа SDS-Max. Мощность составляет 650 Вт.

        Преимущества

        • Удобное использование. Регулировка режимов работы происходит с помощью удобного переключателя на корпусе
        • Прочная конструкция. Металлический корпус редукотора обеспечивает надежную защиту от пыли и ударов
        • Надежный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и надежно крепится в руке, что обеспечивает лучшее управление перфоратором PRORAB 2306 AK
        • Все инструменты удобно размещаются в кейс, для удобного хранения и переноса
        • Мощный двигатель - 650 Вт, обеспечивает высокую производительность
        • 3 режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)
        • Кнопка блокировки клавиши пуск от непреднамеренного пуска
        • Легкий доступ к щеткам для удобства обслуживания в домашних условиях
        • Опорная рукоятка вращается по рабочей оси инструмента обеспечивая удобную работу под необходимым углом