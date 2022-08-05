Перфоратор SDS-Plus Prorab 2306АК, 650 Вт, 3,5 Дж

Преимущества

Удобное использование. Регулировка режимов работы происходит с помощью удобного переключателя на корпусе

Прочная конструкция. Металлический корпус редукотора обеспечивает надежную защиту от пыли и ударов

Надежный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и надежно крепится в руке, что обеспечивает лучшее управление перфоратором PRORAB 2306 AK

Все инструменты удобно размещаются в кейс, для удобного хранения и переноса

Мощный двигатель - 650 Вт, обеспечивает высокую производительность

3 режима работы (сверление, сверление с ударом и долбление)

Кнопка блокировки клавиши пуск от непреднамеренного пуска

Легкий доступ к щеткам для удобства обслуживания в домашних условиях

Опорная рукоятка вращается по рабочей оси инструмента обеспечивая удобную работу под необходимым углом

Перфоратор PRORAB 2306 AK - это мощный инструмент бытового класса, который идеально подойдет для ремонтных работ как дома, так и на даче. Мощный двигатель позволяет сверлить отверстия в твердых материалах, а ударный механизм с высокими показателями эффективно справится с большим объемом работ. Прочный металлический корпус защищает инструмент от пыли и механических повреждений. Удобная поворотная рукоятка позволяет работать под любым углом. Легкий доступ к щеткам упрощает обслуживание при поломке. Данная модель оснащена патроном типа SDS-Max. Мощность составляет 650 Вт.