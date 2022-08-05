Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х143193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PRORAB 2406 К - сетевой профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения прочных материалов. Данная модель имеет трехрежимный принцип работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный двигатель мощностью 1050 Вт обеспечивает высокопроизводительную работу изделия. Прочная конструкция устойчива к механическим повреждениям, защищает важные элементы от непреднамеренных ударов.
Преимущества
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный захват руками
- Многофункциональность. Перфоратор PRORAB 2406 К имеет удобный переключатель, который быстро поможет выбрать нужный режим работы
- Эргономика. Кнопка запуска двигателя расположена на основной рукоятке, там же находится блокировка кнопки "Пуск", что обеспечивает удобство использования
- Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте и охлаждают нагревательные части
- Мощный двигатель - 1050 Вт обеспечивает высокую производительность
- Энергия удара составляет - 2.7 Дж, что позволяет разбивать мощные конструкции
- Прочный пластиковый корпус надежно защищает важные элементы инструмента
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Опорная рукоятка изменяет свое положение позволяя оператору удобно работать под любым углом
- Блокировки пуска двигателя надежно фиксирует кнопку в нажатом положении не утомляя при длительной работе