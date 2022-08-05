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Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х143193
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143193
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PRORAB 2406 К - сетевой профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения прочных материалов. Данная модель имеет трехрежимный принцип работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный двигатель мощностью 1050 Вт обеспечивает высокопроизводительную работу изделия. Прочная конструкция устойчива к механическим повреждениям, защищает важные элементы от непреднамеренных ударов.

        Преимущества

        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный захват руками
        • Многофункциональность. Перфоратор PRORAB 2406 К имеет удобный переключатель, который быстро поможет выбрать нужный режим работы
        • Эргономика. Кнопка запуска двигателя расположена на основной рукоятке, там же находится блокировка кнопки "Пуск", что обеспечивает удобство использования
        • Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте и охлаждают нагревательные части
        • Мощный двигатель - 1050 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Энергия удара составляет - 2.7 Дж, что позволяет разбивать мощные конструкции
        • Прочный пластиковый корпус надежно защищает важные элементы инструмента
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Опорная рукоятка изменяет свое положение позволяя оператору удобно работать под любым углом
        • Блокировки пуска двигателя надежно фиксирует кнопку в нажатом положении не утомляя при длительной работе