Перфоратор SDS-Plus Prorab 2406К, 1050 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный захват руками

Многофункциональность. Перфоратор PRORAB 2406 К имеет удобный переключатель, который быстро поможет выбрать нужный режим работы

Эргономика. Кнопка запуска двигателя расположена на основной рукоятке, там же находится блокировка кнопки "Пуск", что обеспечивает удобство использования

Защита от перегрева. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток воздуха в инструменте и охлаждают нагревательные части

Мощный двигатель - 1050 Вт обеспечивает высокую производительность

Энергия удара составляет - 2.7 Дж, что позволяет разбивать мощные конструкции

Прочный пластиковый корпус надежно защищает важные элементы инструмента

3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Опорная рукоятка изменяет свое положение позволяя оператору удобно работать под любым углом

Блокировки пуска двигателя надежно фиксирует кнопку в нажатом положении не утомляя при длительной работе

Перфоратор PRORAB 2406 К - сетевой профессиональный инструмент, предназначенный для разрушения прочных материалов. Данная модель имеет трехрежимный принцип работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный двигатель мощностью 1050 Вт обеспечивает высокопроизводительную работу изделия. Прочная конструкция устойчива к механическим повреждениям, защищает важные элементы от непреднамеренных ударов.