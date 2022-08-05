Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
    Арт. Х143194
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
    Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
      Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж

      Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143194
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор PRORAB 2410 K - сетевой инструмент профессионального класса, предназначенный для сверления, долбления прочных материалов, таких как, бетон, сталь. Данная модель оснащена патроном типа SDS-max с переходником 13 мм. Двигатель расположен вертикально, что увеличивает силу удара и срок службы изделия. Все важные элементы инструмента защищены металлическим корпусом от механических повреждений. Мощность равняется 1050 Вт.

        Преимущества

        • Выбор режимов. Перфоратор PRORAB 2410 K имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом, которые регулируются специальным переключателем
        • Воздушное охлаждение. На корпусе находятся вентиляционные отверстия, которые оптимально распределяют поток воздуха и защищают нагревательные элементы от перегрузки
        • Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает уверенный хват во время работы
        • Надежность. Прочный корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям, эффективно защищает важные элементы инструмента от повреждений
        • Эффективность. Патрон типа SDS-max обеспечивает высокую частоту ударов как с вращением так и без, что позволяет разбивать прочный бетон
        • Опорная рукоятка поворачивается по рабочей оси инструмента - для работы под любым углом
        • Инструмент убирается в чемодан, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку
        • Легкий доступ к щеткам для упрощения обслуживания в домашних условиях
        • Максимальная сила удара - 5.7 Дж для легкого разрушения бетонных конструкций