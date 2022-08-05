Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж
Арт. Х143194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор PRORAB 2410 K - сетевой инструмент профессионального класса, предназначенный для сверления, долбления прочных материалов, таких как, бетон, сталь. Данная модель оснащена патроном типа SDS-max с переходником 13 мм. Двигатель расположен вертикально, что увеличивает силу удара и срок службы изделия. Все важные элементы инструмента защищены металлическим корпусом от механических повреждений. Мощность равняется 1050 Вт.
Преимущества
- Выбор режимов. Перфоратор PRORAB 2410 K имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом, которые регулируются специальным переключателем
- Воздушное охлаждение. На корпусе находятся вентиляционные отверстия, которые оптимально распределяют поток воздуха и защищают нагревательные элементы от перегрузки
- Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает уверенный хват во время работы
- Надежность. Прочный корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям, эффективно защищает важные элементы инструмента от повреждений
- Эффективность. Патрон типа SDS-max обеспечивает высокую частоту ударов как с вращением так и без, что позволяет разбивать прочный бетон
- Опорная рукоятка поворачивается по рабочей оси инструмента - для работы под любым углом
- Инструмент убирается в чемодан, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку
- Легкий доступ к щеткам для упрощения обслуживания в домашних условиях
- Максимальная сила удара - 5.7 Дж для легкого разрушения бетонных конструкций