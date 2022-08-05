Перфоратор SDS-Max Prorab 2410К, 1050 Вт, 5,7 Дж

Преимущества

Выбор режимов. Перфоратор PRORAB 2410 K имеет 2 режима работы: долбление и сверление с ударом, которые регулируются специальным переключателем

Воздушное охлаждение. На корпусе находятся вентиляционные отверстия, которые оптимально распределяют поток воздуха и защищают нагревательные элементы от перегрузки

Удобный хват. Прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает уверенный хват во время работы

Надежность. Прочный корпус устойчив к механическим и температурным воздействиям, эффективно защищает важные элементы инструмента от повреждений

Эффективность. Патрон типа SDS-max обеспечивает высокую частоту ударов как с вращением так и без, что позволяет разбивать прочный бетон

Опорная рукоятка поворачивается по рабочей оси инструмента - для работы под любым углом

Инструмент убирается в чемодан, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку

Легкий доступ к щеткам для упрощения обслуживания в домашних условиях

Максимальная сила удара - 5.7 Дж для легкого разрушения бетонных конструкций

Перфоратор PRORAB 2410 K - сетевой инструмент профессионального класса, предназначенный для сверления, долбления прочных материалов, таких как, бетон, сталь. Данная модель оснащена патроном типа SDS-max с переходником 13 мм. Двигатель расположен вертикально, что увеличивает силу удара и срок службы изделия. Все важные элементы инструмента защищены металлическим корпусом от механических повреждений. Мощность равняется 1050 Вт.