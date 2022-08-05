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Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
    Арт. Х143351
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143351
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Skil 1758 AN укомплектован боковой рукояткой - для более надежной и точной работы. Перфоратор оснащен пневматическим ударным механизмом, обеспечивающим высокую эффективность работы. Для выполнения сверлильных работ можно отключить удар. Предохранительная муфта предотвращает поломку перфоратора при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Простая регулировка. Колесо регулировки частоты вращения обеспечивает плавный пуск перфоратора Skil 1758 AK - для удобной работы с различными материалами
        • Продолжительная работа. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для непрерывной работы
        • Пневматический ударный механизм
        • Отключение вращения для долбежных работ
        • Отключение ударного механизма
        • Основная и дополнительная рукоятки с мягкми резиновыми накладками
        • Регулируемая боковая рукоятка
        • Предохранительная муфта - защищает перфоратор при заклинивании бура
        • Реверс