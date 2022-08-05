Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж
Арт. Х143351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Skil 1758 AN укомплектован боковой рукояткой - для более надежной и точной работы. Перфоратор оснащен пневматическим ударным механизмом, обеспечивающим высокую эффективность работы. Для выполнения сверлильных работ можно отключить удар. Предохранительная муфта предотвращает поломку перфоратора при заклинивании бура.
Преимущества
- Простая регулировка. Колесо регулировки частоты вращения обеспечивает плавный пуск перфоратора Skil 1758 AK - для удобной работы с различными материалами
- Продолжительная работа. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для непрерывной работы
- Пневматический ударный механизм
- Отключение вращения для долбежных работ
- Отключение ударного механизма
- Основная и дополнительная рукоятки с мягкми резиновыми накладками
- Регулируемая боковая рукоятка
- Предохранительная муфта - защищает перфоратор при заклинивании бура
- Реверс