Перфоратор SDS-Plus Skil 1758 F.015.175.8LA, 750 Вт, 2 Дж

Преимущества

Простая регулировка. Колесо регулировки частоты вращения обеспечивает плавный пуск перфоратора Skil 1758 AK - для удобной работы с различными материалами

Продолжительная работа. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для непрерывной работы

Пневматический ударный механизм

Отключение вращения для долбежных работ

Отключение ударного механизма

Основная и дополнительная рукоятки с мягкми резиновыми накладками

Регулируемая боковая рукоятка

Предохранительная муфта - защищает перфоратор при заклинивании бура

Реверс

Перфоратор Skil 1758 AN укомплектован боковой рукояткой - для более надежной и точной работы. Перфоратор оснащен пневматическим ударным механизмом, обеспечивающим высокую эффективность работы. Для выполнения сверлильных работ можно отключить удар. Предохранительная муфта предотвращает поломку перфоратора при заклинивании бура.