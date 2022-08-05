Перфоратор Stanley STHR223K SDS+

Преимущества

3 режима: сверление и сверление с ударом, долбление

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура

Регулировка скорости - для работы с разными материалами

Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента

Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Stanley STHR223K

Перфоратор Stanley STHR223K снабжен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и просто менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Клавиша фиксации кнопки "Пуск" в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы.