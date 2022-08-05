Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
Арт. Х143290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Stanley STHR223K снабжен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и просто менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Клавиша фиксации кнопки "Пуск" в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы.
Преимущества
- 3 режима: сверление и сверление с ударом, долбление
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура
- Регулировка скорости - для работы с разными материалами
- Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Stanley STHR223K