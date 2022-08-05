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Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
    Арт. Х143290
    5.0
    1
    Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
    Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
      Перфоратор Stanley STHR223K SDS+
      Перфоратор Stanley STHR223K SDS+

      Перфоратор Stanley STHR223K SDS+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Stanley STHR223K снабжен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и просто менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Клавиша фиксации кнопки "Пуск" в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы.

        Преимущества

        • 3 режима: сверление и сверление с ударом, долбление
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура
        • Регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Stanley STHR223K