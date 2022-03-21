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Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
5.0
2
6 795 ₽
8 390 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
    Арт. Х143291
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж

      • -1 595 ₽
      6 795 ₽
      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 595 ₽
      6 795 ₽
      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Интерскол П-26/800ЭР SDS-Plus - модель перфоратора, предназначенная для эксплуатации в бытовых условиях. Сетевой перфоратор обладает тремя режимами работы, которые используются для создания отверстий и небольших отбойных работ. Обладает мощностью 780 Ватт, оснащен предохранительной муфтой для защиты оператора при заклинивании. Имеет функцию реверса, плавный запуск, электронную регулировку скорости вращения. Дополнительная рукоятка помогает лучше контролировать инструмент при бурении и сверлении с ударом, снижая нагрузку на руки оператора. Купить Интерскол П-26/800ЭР можно при проведении ремонтно-монтажных работ дома, на даче.

        Преимущества

        • 2 режима: сверление с ударом, долбление
        • Большая энергия удара
        • Высокая производительность
        • Предохранительная муфта
        • Рельефная текстура рукояток
        • Надежный хват инструмента
        • Регулировка скорости
        • Комфортная работа