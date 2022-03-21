Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR272KS, 850 Вт, 4.1 Дж
Арт. Х143291
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|5.1
|
Наличие подсветки
|Нет
С этим товаром смотрят
Интерскол П-26/800ЭР SDS-Plus - модель перфоратора, предназначенная для эксплуатации в бытовых условиях. Сетевой перфоратор обладает тремя режимами работы, которые используются для создания отверстий и небольших отбойных работ. Обладает мощностью 780 Ватт, оснащен предохранительной муфтой для защиты оператора при заклинивании. Имеет функцию реверса, плавный запуск, электронную регулировку скорости вращения. Дополнительная рукоятка помогает лучше контролировать инструмент при бурении и сверлении с ударом, снижая нагрузку на руки оператора. Купить Интерскол П-26/800ЭР можно при проведении ремонтно-монтажных работ дома, на даче.
Преимущества
- 2 режима: сверление с ударом, долбление
- Большая энергия удара
- Высокая производительность
- Предохранительная муфта
- Рельефная текстура рукояток
- Надежный хват инструмента
- Регулировка скорости
- Комфортная работа