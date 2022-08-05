Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Патрон SDS Plus гарантирует оперативную замену рабочей оснастки

Прочный кейс обеспечит удобную переноску и хранение перфоратора

Высокая сила удара – 2,7 Дж

Дополнительная ручка прорезинена для предохранения от выскальзывания и не даст потерять контроль над инструментом во время интенсивной работы

Реверс позволяет вывести из материала заклинивший бур, не нанося при этом вреда перфоратору

STANLEY STHR263K-B9 – это перфоратор, который подойдет для профессионального использования и будет полезен в выполнении ремонтных работ: бурении отверстий, кольцевом сверлении, штроблении, долблении и скалывании. Работает в трех режимах: долбление, сверление без удара и с ударом. За счет высокого показателя силы удара (2,7 Дж) в режиме сверления с ударом может делать отверстия в бетоне и кирпичной кладке. Мощность электродвигателя составляет 0,8 кВт. Количество оборотов в пике составляет 1050 в минуту и регулируется для того, чтобы пользователь мог подстроить интенсивность под конкретную задачу. В инструменте есть предохранительная муфта. В случае заклинивания бура в материале она защитит пользователя от мощного обратного удара. Благодаря эргономичным рукояткам пользователь долгое время не почувствует усталости даже при продолжительной работе с перфоратором. В устройстве присутствует кнопка фиксации включения, при использовании которой необязательно постоянно держать курок зажатым. Это будет полезно при долгой и интенсивной работе. Перфоратор STANLEY STHR263K-B9 можно купить 800Вт на сайте интернет-магазина «Бигам». Перфоратор STHR263K-B9 по цене до 15% ниже, чем в розницу!