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Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж
4.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х143292
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR263K-B9, 800 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143292
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • STANLEY STHR263K-B9 – это перфоратор, который подойдет для профессионального использования и будет полезен в выполнении ремонтных работ: бурении отверстий, кольцевом сверлении, штроблении, долблении и скалывании. Работает в трех режимах: долбление, сверление без удара и с ударом. За счет высокого показателя силы удара (2,7 Дж) в режиме сверления с ударом может делать отверстия в бетоне и кирпичной кладке. Мощность электродвигателя составляет 0,8 кВт. Количество оборотов в пике составляет 1050 в минуту и регулируется для того, чтобы пользователь мог подстроить интенсивность под конкретную задачу. В инструменте есть предохранительная муфта. В случае заклинивания бура в материале она защитит пользователя от мощного обратного удара. Благодаря эргономичным рукояткам пользователь долгое время не почувствует усталости даже при продолжительной работе с перфоратором. В устройстве присутствует кнопка фиксации включения, при использовании которой необязательно постоянно держать курок зажатым. Это будет полезно при долгой и интенсивной работе. Перфоратор STANLEY STHR263K-B9 можно купить 800Вт на сайте интернет-магазина «Бигам». Перфоратор STHR263K-B9 по цене до 15% ниже, чем в розницу!

        Преимущества

        • Патрон SDS Plus гарантирует оперативную замену рабочей оснастки
        • Прочный кейс обеспечит удобную переноску и хранение перфоратора
        • Высокая сила удара – 2,7 Дж
        • Дополнительная ручка прорезинена для предохранения от выскальзывания и не даст потерять контроль над инструментом во время интенсивной работы
        • Реверс позволяет вывести из материала заклинивший бур, не нанося при этом вреда перфоратору