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Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
5.0
2
9 750 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143293
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж

      9 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		5.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      9 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Перфоратор STHR323K – легкий и надежный инструмент для строительно-монтажных работ. Оснащен вертикально расположенным двигателем, коленчатым валом и шатуном, что увеличивает срок службы инструмента. Перфоратор способен к долблению, а также безударному и ударному сверлению. Эти три режима работы позволяют инструменту работать с древесиной, металлом и камнем. Максимальный диаметр сверления при работе с деревом достигает 40 мм, с более твердым материалом – 13 мм. Частота вращения шпинделя регулируется специальной кнопкой и изменяется в диапазоне от 0 до 850 оборотов в минуту. Оснастку можно сменить быстро и без дополнительных инструментов благодаря установленному на Stanley STHR323K патрону SDS-plus. Для комфортной работы предусмотрены рельефные прорезиненные рукоятки, которые способствуют надежному хвату инструмента. В Интернет-магазине “Бигам” перфоратор Stanley STHR323K купить можно в один клик с доставкой в любой регион.

        Преимущества

        • Три режима работы на выбор
        • Вертикальное расположение двигателя
        • Регулировка частоты оборотов
        • Предохранительная муфта
        • Индикатор износа щеток
        • Дополнительная рукоятка
        • Патрон в комплекте;
        • Высокая производительность
        • Надежность
        • Практичность