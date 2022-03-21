Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR323K, 1250 Вт, 3.2 Дж

Перфоратор STHR323K – легкий и надежный инструмент для строительно-монтажных работ. Оснащен вертикально расположенным двигателем, коленчатым валом и шатуном, что увеличивает срок службы инструмента. Перфоратор способен к долблению, а также безударному и ударному сверлению. Эти три режима работы позволяют инструменту работать с древесиной, металлом и камнем. Максимальный диаметр сверления при работе с деревом достигает 40 мм, с более твердым материалом – 13 мм. Частота вращения шпинделя регулируется специальной кнопкой и изменяется в диапазоне от 0 до 850 оборотов в минуту. Оснастку можно сменить быстро и без дополнительных инструментов благодаря установленному на Stanley STHR323K патрону SDS-plus. Для комфортной работы предусмотрены рельефные прорезиненные рукоятки, которые способствуют надежному хвату инструмента. В Интернет-магазине “Бигам” перфоратор Stanley STHR323K купить можно в один клик с доставкой в любой регион.

Преимущества