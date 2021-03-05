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Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
4.9
9
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
    Арт. Х143113
    4.9
    9
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
    Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M

      Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143113
      4.9
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор повышенной мощности SDS-Max Sturm RH2512M предназначен для тяжелых работ. Модель оснащена функциями отбойного молотка и сверления с ударом.

        Преимущества

        • Мощный двигатель в 1800 Вт и массивный боек позволяет быстро проделать отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
        • Ударопрочный корпус и поворотная рукоятка гасят вибрацию и повышают контроль над инструментом
        • Корпус редуктора выполнен из металла для большей механической прочности и лучшего теплоотвода
        • Металлическая шайба с резиновым колпаком на патроне предохраняет его от повреждений и защищает от грязи
        • Бронированный ротор, двойная изоляция, система воздушного охлаждения обеспечивает долговременную работу в любых условиях
        • Оснащен патроном SDS-max, способным передавать рабочим насадкам повышенный крутящий момент и усиленную энергию удара до 9 Дж