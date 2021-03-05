Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M
Арт. Х143113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор повышенной мощности SDS-Max Sturm RH2512M предназначен для тяжелых работ. Модель оснащена функциями отбойного молотка и сверления с ударом.
Преимущества
- Мощный двигатель в 1800 Вт и массивный боек позволяет быстро проделать отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
- Ударопрочный корпус и поворотная рукоятка гасят вибрацию и повышают контроль над инструментом
- Корпус редуктора выполнен из металла для большей механической прочности и лучшего теплоотвода
- Металлическая шайба с резиновым колпаком на патроне предохраняет его от повреждений и защищает от грязи
- Бронированный ротор, двойная изоляция, система воздушного охлаждения обеспечивает долговременную работу в любых условиях
- Оснащен патроном SDS-max, способным передавать рабочим насадкам повышенный крутящий момент и усиленную энергию удара до 9 Дж