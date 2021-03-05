Перфоратор SDS-Max Sturm RH2512M

Преимущества

Мощный двигатель в 1800 Вт и массивный боек позволяет быстро проделать отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления

Ударопрочный корпус и поворотная рукоятка гасят вибрацию и повышают контроль над инструментом

Корпус редуктора выполнен из металла для большей механической прочности и лучшего теплоотвода

Металлическая шайба с резиновым колпаком на патроне предохраняет его от повреждений и защищает от грязи

Бронированный ротор, двойная изоляция, система воздушного охлаждения обеспечивает долговременную работу в любых условиях

Оснащен патроном SDS-max, способным передавать рабочим насадкам повышенный крутящий момент и усиленную энергию удара до 9 Дж

Перфоратор повышенной мощности SDS-Max Sturm RH2512M предназначен для тяжелых работ. Модель оснащена функциями отбойного молотка и сверления с ударом.